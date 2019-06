Miért jobb az SSD tárhely, a hagyományos HDD-vel szemben?

Bár nagyon sok ingyenes tárhely létezik, ezek többsége igen korlátozott és lassú szerveren található, ráadásul nagyon sok cég még reklámokkal is teleszórja az ott tárolt weboldalakat. A felugró ablakokat és tartalmat eltakaró reklámokat pedig már a Google sem díjazza.

A fizetős tárhelyek azonban megérik az évenként pár ezer forintos befektetést akkor is, ha egyszerű, klasszikus HDD alapon futnak. Azok számára, akik igazi, nagy sebességre vágynak, hogy gyorsabban szolgálják ki a látogatókat és a Google szemében is értékesebbek lehessenek, érdemes SSD tárhelyre költöztetniük webes tartalmaikat.

Az SSD tárolók ugyanis már nem csak a laptopokban és az asztali számítógépekben érhetőek el, hanem a webszervereken is. Az SSD tulajdonképpen egy félvezető alapú meghajtó, amely mozgó alkatrészek nélkül képes biztosítani a hihetetlenül gyors írást és olvasást a tárolón. Az adattárolások leggyorsabb változata, rendkívül sok előnnyel rendelkezik, ám árban is magasabb szegmensben található. Bár az utóbbi időben az árak is kezdenek mérséklődni és ár-érték arányban sokszorta jobbak társaiknál.

SEO szempontok szerint is előnyt élvezhetünk

Az SSD meghajtó adatokat logikai kapuk valósítják meg, így az áramkörök tisztán digitális úton képesek megvalósítani a rendkívüli nagy sebességet. Egy ilyen egység gyakorlatilag képes az elektron mozgásának sebességével dolgozni és elérhetjük az 1 milliszekundumon belüli elérést is. Ez a megnvekedett sebesség pedig nem csak az olyan nagy fájlok betöltésénél eredményez időbeli csökkenést mint a képek vagy a videók, hanem a számtalan css, js, html vagy php fájlok is gyorsabban töltődnek be vagy futnak majd le. Az SSD tárhely tehát egyaránt előnyös egy blog, egy weboldal és egy webáruház esetén is.

A gyors tárhely nem csak a felhasználókat kényezteti el, hanem a keresőóriás találati listájában is előrébb kerülhetünk általa. Noha számtalan szempontot kell figyelembe vennünk, ha kiemelt pozícióban szeretnénk megjelenni a Google-ben, az egyik ilyen szempont pont az oldal betöltési sebesség. Így előfordulhat, hogy a konkurensünket majd pont ezzel az „aprócska” előnnyel fogjuk megelőzni.