Amiért jobban megérheti medencét építtetni a kertbe, mint műanyag megoldást választani

Sokan már alig várják a strandszezont, és figyelik is a hipermarketek polcait, hogy mikor merülnek ki a műanyag medencék. Pedig közel sem biztos, hogy ezek a típusú családi medencék jelentik a legjobb választást.

A műanyag medence jellemzően azért népszerű és választják sokan, mert úgy gondolják, hogy kisebb helyet foglalnak, olcsóbbak, sőt, még annyi karbantartást sem igényelnek, mint az épített családi medencék. Májusban csak fel kell állítani őket, szeptemberben pedig összecsukni, és kész.

A helyzet azonban az, hogy egyáltalán nem biztos, hogy egy ilyen medencével járunk jobban. Ma már a családi medencék is kérhetők olyan fedéssel, amelyen akár járni is lehet, és bizony sokkal tartósabbnak is bizonyulnak, mint a műanyag társaik.

Ami pedig az árat illeti, valóban olcsóbban beszerezhetőek, viszont pár évente új kell belőlük, ha felfújható megoldást választunk akkor valószínűleg évente kell majd cserélni, mert bizony a használat során nem ritka, hogy kilyukadnak. Ez pedig hosszú távon költségesebb lehet, mint medencét építeni, arról már nem is beszélve, hogy egy műanyag medencével közel sem érjük el azt a strandélményt, mint egy épített medencével.

Az épített medencék előnyeiről a műanyag medencékkel szemben

Tény és való, hogy egy medence építtetése lényegesen drágább, mint levenni egy felállítható megoldást a bolt polcáról. Ugyanakkor egy épített családi medence évekig ékesít a kertet és nyújt kellemes felüdülést a nyári melegben az egész családnak, míg a műanyag medencéket pár évente cserélni kell.

A tisztítás és karbantartás sem sokkal bonyolultabb. Tavasszal a medence nyitása nem vesz el olyan több időt, különösen, ha azt az építést végző cég végzi, mint a műanyag verzió felállítása, és a téli zárás is hasonló.

Emellett az épített medencéket tejesen a saját igényeinkhez igazíthatjuk, legyen szó formáról, méretről vagy épp mélységről, így pedig egy tökéletes kerti oázist alakíthatunk ki, amelyben zavartalunk élvezhetjük a nyári hűsölést és a minőségi családi időtöltést.