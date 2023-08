Milyen tényezők alapján válasszunk papagájt?

Amikor háziállatként gondolunk a papagájokra, akkor a legtöbben egyből a hullámos papagájra gondolnak, pedig számos más faj is tartható otthon házi kedvencként. Beszélő papagájok közül a barátpapagáj, a kis sándorpapagáj, az amazonpapagáj és a jákópapagáj is népszerű, de nem beszélő papagájból is akad jó néhány, melyet hazánkban is előszeretettel tartanak.

A papagáj azonban nem dísz vagy játék, ezért alaposan meg kell fontolnunk, hogy melyik faj a legideálisabb a számunkra. Vannak olyan tényezők, melyeket mindenképp célszerű végiggondolni a vásárlás előtt.

Tényezők, melyek vegyünk számításba a papagájfaj kiválasztásakor

Ahogy könyvet sem a borítója alapján választunk, úgy papagájt sem a tollazata alapján. De akkor mi alapján döntsünk:

Méret: talán nem áruluk el azzal nagy titkot, ha azt mondjuk, minél nagyobb a papagáj mérete, annál nagyobb teret igényel, de a vele járó kötelezettség is nagyobb lesz. Minél nagyobb egy faj, annál igényesebb, hangosabb, piszkosabb. Azt szokták javasolni, hogy először egy kis vagy közepes testű madarat válasszunk.

Temperamentum/viselkedés: minden faj viselkedése, személyisége más, egyes fajok nem szeretik az érintést, őket inkább csak csodálni lehet, mások pedig kifejezetten szeretik, ha megérintik őket. Ennek a vásárlás előtt mindenképp érdemes utána nézni.

Gondozás: a fajok között akadnak könnyebben nevelhető fajok, és persze olyanok is, melyek speciális táplálékot igényelnek vagy különleges ellátásra van szükségük. A lórik például különösen nagy odafigyelést igényelnek, már ami az etetésüket illeti.

Ár: általánosságban elmondható, hogy a papagájok nem a leg költségtakarékosabb házi kedvencek, viszont a faj nagyban befolyásolja, hogy mennyit is kell majd rájuk költeni. Ezzel sem árt tisztába lenni, amikor választunk.

Ráfordított idő mennyisége: fontos tényező, hogy mennyi időnk lesz új kis kedvencünkre. Egyes fajok ugyanis igénylik, hogy mindennap foglalkozzunk velük, kiengedjük őket kicsit szabadon repkedni, ez pedig akár napi 2-3 órát is elvehet az életünkből. Ha erre nincs lehetőségünk, akkor érdemes függetlenebb madarakat választani, mint a pintyek vagy a kanárik. Emellett azt is vegyünk számításba, hogy a tisztításra, a ketrec takarítására is időt kell szánni.