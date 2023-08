Progeszteron hatása a női szervezetre: Így pótolhatjuk természetesen

A progeszteron egy olyan hormon, mely befolyásolja a sejtek működését, illetve szabályozza az életfolyamatainkat. Ez a hormon, melyet hívhatunk sárgatest hormonnak is egyaránt megtalálható a férfiak, és a nők szervezetében is, ám kulcsfontosságú szerepe a hölgyek esetében van, hiszen az általános egészségi állapothoz, a terhességhez, illetve a változó korhoz is köthető.