Az öt legnépszerűbb illóolaj és jótékony hatásaik

Az illóolajok ereje már régóta közismert. Rengetegféle olaj van, sokan nem is tudják, melyiket kellene beszerezni otthonra. Akik már gyakorlott illóolaj használók, egy komplett készletet tartanak otthon a legfontosabb olajokkal.

Manapság nagyon sokan használnak illóolajokat, van, akik csak az otthoni hangulat megteremtésére használja őket, mások gyógyítási célra, megint mások a zöld háztartás fontos elemének tekintik őket. De mely olajok a legnépszerűbbek ma manapság? Melyek azok, amelyek jó, ha vannak a mi otthonunkba is?

Citromolaj

A mediterrán országokban már régóta ismert a citrom, illetve a citromolaj immunerősítő hatása, de antiszeptikus, hurutoldó, antidepresszáns tulajdonságokkal is bír ez az olaj. Vehetünk igazi citromot is, és ha lekaparjuk a felső rétegét, akkor meg is láthatjuk a kis göböcskéket, melyek ez értékes illóolajokat rejtik magukban. Persze vehetünk esszenciális olajat is, ha citromolajat szeretnénk otthonra.

Teafaolaj

A teafa eredetileg Ausztráliában őshonos növény, illóolaja fertőtlenítő, gomba- és vírusölő hatással bír, ezért számos fogápolási termékben találkozhatunk vele. Kozmetikumokban is gyakori, illóolaja pedig rendkívül népszerű az aromaterápia kedvelői körében. Jellemezően nem irritálja a bőrt, ezért közvetlenül a kezünkre is kenhetjük hígítás nélkül is.

Levendula

A levendulát talán bemutatni sem kell, mert még azok is ismerik, akik nem foglalkoznak aromaterápiával. Hazánk is termesztik ezt a növényt, Tihanyban kiemelkedő a termesztés. A levendula felhasználhatósága nagyon sokoldalú, az aromaterápia is nagyon kedveli.

Ennek oka pedig az, hogy nagyon sok pozitív hatása van, nemcsak a lélekre, de a testünkre is. Nyugtató hatása mellett, tonizálja a bőrt, de a pattanásokat és bőrhibákat is gyógyítja.

Eukaliptusz

Az eukaliptusz eredetileg szintén Ausztráliából származik, akárcsak a teafa, és antiszeptikus hatást tulajdonítanak neki. A légutak tisztításában nagy szerepe van, nem véletlen, hogy számos kenőcs és tinktúra alapját is képezi. Sokan csepegtetnek eukaliptusz olajat megfázáskor vagy nátha esetén.

Borsmenta

Ugyancsak népszerű a borsmentaolaj, melyet fogkrémek és rágógumik ízesítésére is használnak. Illóolajként a koncentráció növelésére, de kedélyjavítóként is gyakori.