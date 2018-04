Így árnyékold nyáron az otthonodat!

Közeleg a tavasz, amit a sok napsütéssel járó nyár követ. Ebben az időben különösen oda kell figyelnünk arra, hogy otthonunk megfelelően árnyékolva legyen, hiszen ennek hiánya szinte elviselhetetlenné tudja tenni a lakóterületet.

A lakáson belül is használhatunk árnyékolásra jó rolettákat, rolókat, vagy függönyöket, ám ha a fényt nem is, de a kellemetlen kánikulát beengedik a lakásba. Ezért fontos hogy a kültéri árnyékolókra is gondoljunk, melyek tökéletesek lehetne hőtechnikai szempontokból is. A kérdés már csak az, hogy pontosan milyen árnyékolót válasszunk otthonra?

Miért fontos az árnyékolás?

Ha árnyékolót szeretnénk vásárolni lakásunkra, a legjobb az, ha egy lakberendezővel, illetve egy árnyékolástechnikai szakemberrel is tudunk konzultálni. Mivel az árnyékolástechnika rohamosan fejlődik, egyre újabb és újabb termékek lépnek a piacra, rengeteg újítással és praktikus fejlesztéssel találkozhatunk, melyről az árnyékolástechnikai szakember megfelelő felvilágosítást tud nekünk adni. Sajnos még a legjobb klímaberendezések sem tudnak megóvni bennünket a hőségtől, ha a lakásba betűz a nap.

Azért, hogy a lakás nyáron se legyen izzasztó szauna, gondosodni kell az ablakok megfelelő árnyékolásáról. Az árnyékolók terén igen széles a választék, nem csak gyártók és típusok tekintetében, de alkalmazási mód alapján is.

Természetesen hatékonyság tekintetében a külső árnyékolók sokkal jobbak, ezért ha tényleg olyan otthont szeretnénk, melyben nem sülünk meg fél óra alatt, akkor érdemes lehet kiválasztani a számunkra legmegfelelőbb árnyékolási módszert. A legjobb, ha még az épület tervezésekor eldöntjük, hogy milyen árnyékolót szeretnénk majd használni. Hiszen a kiválasztott árnyékoló esztétikai és kezelési szempontjából is fontos, hogy az adott eszköz be legyen tervezve az épületbe. Tehát legyen odavezetve áram, ha szükség van rá, illetve el lehessen rendesen rejteni a felesleges tokokat, vezetősíneket. Természetesen utólag is lehet árnyékolni, ám ilyenkor szem előtt kell tartanunk a lehetőségeinket.

Milyen kültéri árnyékolók léteznek?

Redőnyök: Senkinek nem kell bemutatni a redőnyt, mely már a legtöbb ház ablakán megtalálható. Ez az egyik legpraktikusabb eszköz, hiszen egyaránt véd nyáron a napfény és a meleg ellen, míg télen a hideg ellen is. Jó hő és hangszigetelő, főleg az a redőny, ami alumíniumból van. Ez utóbbi biztonságtechnikai szempontból is tökéletes választás lehet.

Napháló: A naphálók működtetése lehet motor vagy kézi és általában a tetővilágítók, pergolák és teraszok árnyékolására szokták használni. A napháló ideális lehet kültéri árnyékolónak, hiszen megfelelő védelmet nyújt a napfény ellen, ám a lukacsos textílián keresztül megmarad a természetes világítás a lakásban. A legtöbb esetben a napháló fehér színű, de manapság már szinte akármilyen színben elérhetőek lehetnek számunkra.

Napellenző: A megfelelően kiválasztott és megfelelően használt napellenzővel elérhetjük azt, hogy lakásunk a legnagyobb nyári kánikulában se melegedjen fel 28 Celsius foknál jobban. A napellenzőt legtöbbször családi házak teraszainál, erkélyeinél használják, vagy boltok és üzletek kirakatának árnyékolásánál.

+ 1 tipp: Kit válasszunk?