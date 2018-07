Egyre több magyar őrzi a pénzét széfben

Magyarországon egyre nehezebb már bankban tartani a pénzünket. Ugyanis nem csak a kamatadó és a különböző számlavezetési díjak terhelnek bennünket, de annyira alacsonyak a kamatok a bankfiókokban tartott pénzek után, hogy egyszerűen már nem is éri meg a pénzt számlaszámon tartani vagy lekötni.

Sokan ezért inkább kifizetnek pár ezer forintos banki széfbérlési díjat és abban tárolják pénzüket vagy a pénzükön vásárolt egyéb értéktárgyaikat, értékpapírjaikat, nemesfémjeiket.

A banki szolgáltatások közül a legrégebbi a privát kis széf, amely tulajdonképpen egy biztonságos kis rekesz vagy fiók egy óriási fém szekrényben. Ez az egyik legősibb banki szolgáltatások egyike, amelyen igazából a bankok alig keresnek valamit, mégis fenntartják, hiszen ezzel magukhoz vonzzák a tehetősebb ügyfeleket, akiknek sokszor más szolgáltatást is kötelezően elő kell fizetniük a bankban. A széf fiók árak bérlése azonban ma már annyira barátságosak, hogy már nem csak a leggazdagabbak, hanem a középosztály számára is elérhető közelségbe került.

A magyarországi bankfiókok széfbérleti árai

Érdekes, hogy a banki széfekben csupán értékes és bizalmas iratokat, nemesfémeket és értéktárgyakat szabad tárolnunk, pénzt viszont a legtöbb helyen tilos. Azonban a banki alkalmazottak, a szabályok szerint nem ellenőrizhetik a fiókok tartalmát, így nagyon sokan itt őrzik megtakarításukat készpénz formájában. Azonban csalni mégsem szabad, hiszen a hatóságok gyanú esetén bármikor kinyittathatják azt, hogy ellenőrizzék pénz, kábítószer, fegyver vagy veszélyes anyag nincs-e benne.

Ma Magyarországon már 1000 forint alatt is bérelhetünk széfet, de a legbiztonságosabb változatok havi díja a 25.000 Forintot is elérheti. A legkedvezőbb áron a Sopron Bank kínál széfet, már 823 Forintért, amelyet a Sberbank követ 1000 Forintos havi díjával. Azonban 3000 Forint alatt találunk bérelhető széfet a Budapest Bankban, a Citibankban, az FHB-ben, a KDB Bankban, a Magnet Bankban, a MKB Bankban és az OTP-ben is. A legdrágább szolgáltatásokat 10.000 és 25.000 Forint között találjuk a CIB Bankban, az Erste Bankban, az FHB-ben, a KDB Bankban, az OTP-ben és a Raiffeisen Bankban.