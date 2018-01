A cseresznye szem kialakulása kutyáknál

A kutya tartóknak biztosan nem mondok azzal újdonságot, hogy kis kedvencének nem csak alsó és felső szemhéja létezik, mint nálunk, embereknél, hanem van egy harmadik tisztán kötőhártyával fedett szemhéjuk is, melyet pislogó hártyának is nevezni szoktak.

Ez minden egyes pislogásnál előugrik (nem csak a kutyák, de a macskáknál is). Hogy miért fontos ez az állatok számára? Ez a harmadik szemhéj termeli a könnyet, amit szétoszt az egész szaruhártya felületén. Ám vannak olyan kutyafajták, melyeknél erre a harmadik szemhéjra fokozottan oda kell figyelni, hiszen sok esetben ennek a kötőszövetei meglazulnak, ilyenkor meg a mirigy nem húzódik vissza a helyére, inkább kidomborodik, és még jobban előredülled.

Milyen szövődményekkel járhat ez a szembetegség?

Azt, amikor a harmadik szemhéj előre domborodik és egy kis piros dudorként megjelenik a szemrésen, cseresznye szemnek is nevezik. Sajnos sok kutyafajta gyakori betegsége. Főleg a bulldogok, a havanese-k, a bolognese-k és a masztiffok szenvednek tőle. Mivel a betegség ezeknél a fajtáknál halmozottan fordul elő, valószínűsíthető a genetika van a háttérben és ilyen esetben ezeknek az egyedeknek a további tenyésztését jobb elkerülni.

Ez a betegség szerencsére a megjelenése után nem minden esetben okoz egyből problémát, de az idő elteltével egyre több káros hatást gyakorol a kutyára. Mivel ezen az előreesett szerven kialakul egy vérkeringési zavar, hamar be is tud gyulladni, így pedig könnyedén megsérülhetnek a könnytermelő szövetek is. Ennek a betegségen a következményeként hamar kialakulhat a szárazszem-betegség is, mely amúgy is gyakori a kutyáknál. A másik komolyabb probléma, mely kialakulhat a cseresznye szem miatt, az az előesett mirigy mechanikai károsodó határa a szaruhártyán, hiszen ennek következtében sajnos sokszor alakul ki erózió, fekély.

Figyeljünk kutyánk viselkedésére, hiszen ha folyamatosan szemét dörzsöli, kaparja, akkor akár igen komoly sérüléseket is tud okozni szemének különböző szöveteiben. Ennek a betegségnek a kezelése régebben csak műtéttel volt lehetséges, ilyenkor az előesett részt egyszerűen kimetszették a szeméből. Látszólag megoldás lehetett a probléma miatt, ám sok kutya pár évvel később nagyon nagy árat fizet ezért. Újra kialakulhat a szárazszem-betegség, mely igen fájdalmas és kellemetlen és sajnos még a vakságig is járhat. Ezért manapság ezt a mirigyet műtéti úton vissza helyezik az eredeti helyére, ennek a műtétnek a sikeressége megközelíti a 95%-ot!