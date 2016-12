2012. szeptember 28. 9:20.

A Való Világ egykori lakója, Annamari nem a celebvilágban próbált érvényesülni a játék után, hanem inkább a testét árulja. Egy óráért tizenötezer forintot kér a lány, derítette ki a Blikk.

Annamari hirdetése egy szextárskeresőn szerepel. Az oldalon lévő fotókon egyértelműen felismerhető a villalakó lány, aki egyébként nem a saját nevét használja, hanem a Klaudia álneven regisztrált. A magáról kitett fotókon elég lenge öltözetben látható. Az álnév ellenére a hasonlóság egyértelmű volt, a Blikk egyik riportere pedig úgy döntött, a saját szemével győződik meg arról, hogy a lány valóban örömlányként keresi a kenyerét.

Annamari helye egy XIII. kerületi bérlakás, az újságírót egy galériába vezette fel, és egyből tájékoztatta a tarifákról: fél óráért tízezret, egy óráért tizenötezret kér. Ez idő alatt többször is lefekhetnek egymással, de benne van masszírozásban és orális örömökben is. Annamari ennél többet nem hajlandó vállalni, bármennyire is kéri az ál-kuncsaft.

Annamari közben elmesélte, hogy akadt olyan partnere is, aki olyan dolgokra akarta rávenni, amibe ő nem egyezett bele. A harcművészetekben jártas lány végül egy földszinti lakásból kipenderítette a férfit az ablakon át. A lány azt is elmesélte, hogy naponta két-három vendége van átlagosan. Mesélt arról is, hogy nem mindenkit enged be az ágyába, de van olyan partnere is, akivel még ő maga is élvezi az együttlétet.

Amikor az újságíró arról kérdezte, nem láthatta-e a Való Világban, Annamari letagadta a dolgot, mondván csak nagyon hasonlít rá. Az újságíró végül lelépett, de később felhívták Annamarit, aki azt nyilatkozta, hogy ez valami tévedés, ő nem prostituáltként dolgozik. Az sem érdekelte, hogy ezt a tényt fotók és videók támasztják alá.