2017. április 21. 12:35.

Rengeteg dolgot érdemes használtan megvásárolni, ahol nem jelent problémát az, hogy nem új a termék. A matrac ilyen szempontból egy igen kényes darab, hiszen nem nagyon ildomos olyan fekhelyet vásárolni, amit korábban más már „kifeküdt”, és ami komoly gondok forrása lehet.

Vannak termékek, amelyeken nem szoktunk osztozkodni, ilyen például a fogkefe vagy általában a cipő. Ezekből általában nem csinálunk nagy problémát, kidobjuk, és veszünk helyette egy másikat. Ám egy matrac más tészta, drágább tétel, az ember pedig nem szívesen dob ki egy olyan terméket, amiért korábban tízezreket adott ki. Egy komolyabb új matrac ára igen borsos lehet, főleg, ha nem elégszünk meg egy alapvető darabbal. Ugyan egy használt darab jóval olcsóbb, mint egy új, számos hátulütője van egy ilyen terméknek.

Nem kellenek évek sem ahhoz, hogy a matrac kövesse a használója testvonalát, még a legjobban karbantartott, újszerű darabok is kényelmetlenséget okozhatnak egy idegen számára. A rossz matrac merev izmokat, gerincproblémákat okozhat, amelyek később súlyosabbá válhatnak. Ezeken felül kialvatlanság vagy más alvászavarok is felléphetnek, hiszen az új tulajdonos forgolódik, vagy mivel rossz helyen támasztja meg a matrac a testét, nem képes pihentető alvásra.

Ha nem jó a matrac, vélhetően nincs cseregarancia, ergo könnyen bukhatjuk a vételárat, és rosszabbul járunk, mintha félretettünk volna egy újra. A hosszú garanciák általában a matrac belső szerkezetére szólnak, tehát nem fogja a gyártó kicserélni az egészet, csak azért meg gazdát cserélt a termék.

Túl a kényelmetlenségen és a rossz alvásminőségen, nem lehet tudni, hogy milyen betegségekkel küzdött az előző tulajdonos. Matracot tisztítani nem egyszerű küldetés, és hiába tisztította ki az eredeti tulaj az átadás előtt, könnyedén megtelepedhettek gombák vagy rovarok az anyagban, akár mélyebb rétegekben. Nem nehéz különféle betegségeket elkapni a matracról.

Párunktól, egyéb rokontól is fenntartásokkal fogadjunk el matracot még akkor is, ha egészséges az illető. Ami jó neki, az egyáltalán nem biztos, hogy jó nekünk is. Mindenképpen érdemes beruházni egy új matracra. Amennyiben most nincs rá keret, inkább vegyünk egy felfújható matracot (vagy kérjünk valakitől kölcsön), minthogy egy olcsó gagyit vegyünk, amit aztán egy év múlva ki kell dobni.

Egyes üzletek beszámítják a használt matracot az új árába, ilyenkor tulajdonképpen adnak valamennyi kedvezményt. A termék kiszállításával egy időben a futárok felveszik a használt matracot.

Médiatámogató: matracman.hu