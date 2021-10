Válás után azonnal kell egy új kapcsolat?

Egy válást soha nem lehet fájdalom és sérülések nélkül átvészelni. Az viszont tény, hogy egy házasság felbomlása akár egy jobb párkapcsolatra is lehetőséget nyújt, nem pedig csak kudarcot jelent. Akik azonnal beleugranak egy újabb házasságba, azok valószínűleg már a létező párkapcsolatuk alatt is együtt voltak az illetővel.

Nagy esély van arra, hogy a másik fél is hasonló kapcsolatból menekült, így természetes volt, hogy összekössék az életüket, hiszen már akkor is jól megvoltak egymással, amikor még csak szerelmi kapcsolatuk volt.

Gond van az ágyban: Itt a megoldás

Benne van a pakliban, hogy egy idő után elgondolkodnak az egész dolgon és rájönnek, ha adtak volna maguknak több időt a válás után, könnyen lehet, hogy másik társat választottak volna. Ha ilyen gyorsan összekötik az életüket, akkor kimarad egy folyamat, amivel meggyászolják a felbontott kapcsolatukat, ami pedig sokat segíthetne a kiegyensúlyozott váltásban.

Ebben az esetben nem tudnak szembenézni azzal, milyen is volt a házasságuk, ami tönkrement, mi lett volna az, amit másképp csináltak volna.

Van élet a válás után is

Sokan azért ugranak bele egy újabb kapcsolatba, mert nem hiszik el saját magukról, hogy egyedül is képesek lennének feldolgozni házasságuk felbomlását, pedig ez nem így van. Egy egészséges lelkületű ember számára ez olyan teher, amivel sokkal könnyebben meg tud birkózni, mint amennyire elhiszi magáról.

Van olyan is, aki a válás után kijelenti, soha többé nem kell neki senki, egyedül akarja folytatni az életét. Ez csak abban az esetben mondható egészséges döntésnek, ha nem az áldozat szerepében akar valaki folyamatosan tetszelegni, hanem úgy érzi, valóban így érzi jól magát az életében.

A házasságok többsége úgy bomlik fel, hogy a kapcsolatból született gyermek valamelyik szülőnél marad. Legtöbbször az anyának ítélik meg a felügyeletet, s ilyenkor a szülő gyermekének szenteli az életét. De soha ne felejtse el senki, hogy bár anya vagy apa, ettől még nő vagy férfi, akinek igénye van egy társra. Gyermeknevelés mellett is lehet teljes életet élni. Vállalják fel a kötelességeiket, de hagyjanak teret jogaiknak is, s adjanak esélyt annak, hogy életükbe beléphessen az a személy, akit társként elfogadnak ők is és gyermekeik is.