Tökéletes lánykérés, lépésről lépésre

A hölgyek majdnem fele azt állítja, hogy a lánykérés mikéntje sokkal többet jelent, mint maga az esküvő. A férfiakon így természetesen hatalmas a nyomás, ha a lánykérésre gondolnak, hiszen szeretnének mindent úgy leszervezni, hogy az tökéletes, romantikus, és emlékezetes is maradjon mindkettejük számára.

Lássuk tehát, mik azok a legfontosabb szabályok, melyekre oda kell figyelniük a férfiaknak, ha tökéletes lánykérés a terv!

Nézd meg: a nászéjszakára ajánljuk

Tudakold meg, miről álmodik

Az garantált, hogy minden lány álmodik a lánykéréséről, még akkor is, ha erről nemigen beszél. Biztos lehetsz benne hogy a legjobb barátnőivel megtárgyalják ezt a témát, így ha tökéletes lánykérést szeretnénk, akkor érdemes egyből a barátnőknél tudakolni. Természetesen olyan barátnőt keress, aki valóban meg tudja tartani a titkot, és nem fogja izgatottan hívni a kedvesedet, hogy elújságolja, mi a terved. Biztosan elejtett már a párod a barátnőinek néhány olyan megjegyzést, aminek segítségével tudhatod, milyen lánykérésről álmodik. Van aki imádja a felhajtást, és nem jön zavarba akkor se, ha étterembe, vagy valami igazán előkelő helyen ereszkedsz térdre előtte, de van akit az ilyen felhajtástól egyből kiráz a hideg, és ő inkább az otthoni lánykérést tartja romantikusnak.

Fontos az időzítés

Azon túl hogy miként tesszük fel a nagy kérdést, ennek az időzítése is nagyon fontos, hiszen könnyen bukhat ezen a kis dolgon az egész. Sok esetben a lánykérést valamilyen nagyobb ünnep alkalmával szokták megejteni, lehet az például születésnap, vagy karácsony, de sokan szeretik az ennél spontánabb, váratlanabb dolgokat, és jobban meglepődnének ha egy sima hétköznap készülnél a lánykéréssel. Manapság az sem számít ritkaságnak, ha jó előre, nagyobb közönség előtt történik meg a lánykérés, ennek a bulinak a megszervezése pedig hatalmas nagy titokban zajlik azért, hogy a lány valóban meglepődjön. Fontos tudni azt is, hogy a tervezett esküvő előtt, legalább egy évvel korábban érdemes megkérni kedvesed kezét!

Számít a tökéletes helyszín és a gyűrű

Egy nagy, családi összejövetelen, egy ünnepen, vagy egy koncerten, akár focimeccsen is hangulatos lehet megkérni szerelmünk kezét, de csak abban az esetben ha pontosan tudjuk, hogy ezt ő is jó ötletnek tartaná. Itt most nem az számít, és nem az a mérvadó, hogy mi mit szeretnénk, hanem azt, hogy ő minek örülne, és mi tetszene neki a legjobban. Könnyen előfordulhat az is, hogy a leendő menyasszony sokkal inkább örülne annak, ha ezt az eseményt, inkább privát emlékként őriznétek meg. Míg a lánykérés a hagyományok szerint köves gyűrűvel kell hogy megtörténjen, sokan kérik meg a kedvesük kezét eleve karikagyűrűvel.

A gyűrű méretét pedig könnyedén ki tudjuk deríteni, ha levetetjük a kedvesünk már meglévő gyűrűjének a méretét. A gyűrű kiválasztásánál mindenképpen vegyük figyelembe kedvesünk stílusát, és egyéniségét. Nagyon fontos hogy a gyűrűt egy biztos helyre rejtsük el a nagy napig, ahol biztosan nem fogja megtalálni senki. Tegyük a gyűrűt egy szép díszdobozba egy tökéletes rejtekhelyre, és csak akkor vedd elő, ha felkészültél ha feladatra.