Tippek a sikeres online társkereséshez

A régi időkhöz képest a párkeresés és az ismerkedés hatalmas nagy változáson ment keresztül. Manapság már ritka ha az ember személyesen, egy féletlennek köszönhetően fut össze azzal a lánnyal az utcán, akit a későbbiekben személyesen hív el randizni. A netes ismerkedés teljesen fel tudja gyorsítani az eseményeket, illetve meg tudja könnyíteni az kellemetlen szituációkat is.

Az interneten való párkeresésnek azonban van néhány szabálya, melyet jó ha valóban betartunk, hiszen soha nem tudhatjuk valójában ki csorgatja a nyálát a feltöltött képeinkre.

Az online társkeresés nem egy ördögtől való dolog, így feltétlen nem kell tőle rettegnünk, ám jó ha óvatosak vagyunk, ha belekezdünk felregisztrálni a különböző társkereső portálokra. Az online ismerkedés első lépése mindig az legyen, hogy keresünk egy megfelelő, és megbízható felületet. Azok az emberek, akik kétségbeesetten szeretnék megtalálni az igazit, általában mindenhova felregisztrálják magunkat, ezért ha szeretnénk kicsit jobban szűkíteni a kört, akkor jó lehet olyan helyen ahol fizetni kell a szolgáltatásért, hiszen az ilyen oldalakon azok az emberek találhatóak meg, akik tényleg komolyan veszik a társkeresés.

Mire figyeljünk oda profilunk szerkesztése során?

A regisztrálás után előttünk áll a feladat: hozzuk létre a profilunkat. Ezzel kapcsolatban nagyon fontos észben tartani, hogy olyan profilt hozzunk lére, mely valóban rólunk szól, és nem az elvárásainkról. Töltsünk fel 2-3 képet magunkról, melyen jól látszik az arcunk, nincs agyon szerkesztve, és nem vagyunk túl kivágott ruhában sem.

A profilunk létrehozása után az a legjobb ha egyből körülnézünk az oldalon, és az érdeklődésünknek megfelelően elkezdjük szűrni a tagokat. Nem kötelező boldoggal, és boldogtalannal beszélgetést kezdeményezni, inkább csak olyan emberekre koncentráljuk akik tényleg érdekelnek, és már fotóról is szimpatikusnak tűnnek.

Fontos hogy a netes ismerkedés során is odafigyeljünk a másikra, legyünk jó hallgatóság, és adjunk visszajelzéseket a partnerünknek. Minél gyakrabban utalunk vissza a más megbeszélt dolgokra, amelyeket esetleg a partnerünk mesélt magáról, annál szimpatikusabbak leszünk majd a számára. Az érdeklődés pedig egyértelműen azt bizonyítja be a másik fél számára is, hogy emberileg érdekel, és nem csak az ágyba szeretnénk összebújni vele.

Netes ismerkedés, és az első randevú

Érdemes csak olyan emberrel megszervezni egy személyes randevút akivel azért már jó pár napja, akár több hete folyamatosan beszélgetünk. Jó ötlet lehet telefonon is felhívni, esetleg webkamerán meggyőződni arról hogy valóban ő az, aki a profilképén szerepel. Az első randin figyeljünk arra, hogy ne igyunk alkoholt, hiszen így könnyen lehet, hogy meggondolatlan dolgokat fogunk elkövetni. A kávézás, vagy a teázás a másik fél számára is sokkal szimpatikusabb lehet, mintha elhívjuk sörözni. Ha éjszakába nyúlik a randi, akkor ezen a linken férfiaknak szóló tippet talál.

A netes ismerkedés nagy buktatója, hogy az emberek míg chatelés során tökéletesen megértik egymást, a személyes kommunikáció elég döcögősen indul be. Annak érdekében, hogy ezen túlessünk, érdemes lehet kikapcsolni a mobilunkat, hogy semmi és senki ne zavarjon meg minket a beszélgetésbe. Dobjunk fel valami vicces témát, mely során egy kicsit mi magunk is fel tudunk lélegezni, és próbáljunk meg minél többet beszélgetni az illetővel.