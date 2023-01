Nyomás nélkül a hálószobában – valami új, valami könnyed

A merevedési zavar soha nemcsak a férfi problémája, hanem a partneré is. Így ketten együtt kell ezzel megküzdeni, bármilyen kényelmetlen és kellemetlen is.

A WebMD összefoglaló cikkéből kiderül, hogy az Amerikai Egyesült Államokban a férfiak mintegy 18 százaléka küzd merevedési zavarokkal, 40 éves kor felett pedig a kialakulás esélye meredeken nő.

Fontos, hogy a partner ne hibáztassa magát a problémáért, hisz sokan úgy gondolják, hogy ők azok, akik nem elég kívánatosak. Ez azonban nem igaz, a merevedési zavarok hátterében nagyon sok ok állhat, és elég ritka, hogy azért alakul ki, mert a partner nem elég vonzó.

A cukorbetegeknél háromszor nagyobb valószínűséggel fordul elő, az idősebb férfiaknál pedig általában az érproblémák állnak a háttérben. Dr. Daniel Shoskes urológus professzor úgy tapasztalja, hogy a fiatalabb férfiaknál leggyakrabban pszichológiai jellegű ok áll a háttérben, a stressz, depresszió és a teljesítményszorongás.

Ezen kívül erekciós problémához vezethet bizonyos gyógyszerek szedése, az antidepresszánsok és vérnyomáscsökkentők is rendelkeznek ilyen mellékhatással.

Mit tehet a partner? Gyakran az első lépés valami új kipróbálása, ami által fokozódik az izgalom. Ez lehet az előjáték felpörgetése valamilyen játékkal, közös szexi olvasással vagy valamilyen film nézésével. Ilyenkor a hagyományos behatolásos szex is háttérbe kerülhet, ezzel a nyomás is megszűnhet. Számtalan más módja van az örömszerzésnek, az orális szex, a szexuális játékok használata is bevethető ilyenkor.

Mint ahogy a kommunikáció is fontos ilyen esetben. A beszélgetés témája pedig legyen az érzések feltérképezése és fontos, hogy ilyenkor mindkét fél empatikus legyen. Szintén fontos a türelem, mindkét fél részéről. Ezen felül pedig az általános egészségi állapot fenntartása vagy helyreállítása. A megfelelően működő szív- és érrendszer fontos az egészséges szexuális vágyhoz és teljesítményhez.