Milyen kínai okosórát választhatunk?

Az órák szerelmesei rengeteg márka közül válogathatnak. Azok, akik nem szeretnének nagy összeget elkölteni, választhatnak rozsdamentes acél modellek közül. Mégis egy fejlődő világban néhányan szeretnék kipróbálni az úgynevezett okosórák működését.

Pár évvel ezelőtt még elképzelni se tudtuk volna, hogy egyszer olyan óráink lesznek, amik a telefonra csatlakozva nemcsak lépésszámlálót tartalmaznak, hanem más extrákat is. Ha pedig valaki azt mondta volna, hogy néhány modellel még telefonálhatunk is, valószínűleg kinevetjük.

Több kínai márka is előrukkolt modellekkel, ilyen a Xiaomi, a Honor, a Lenovo és a Microwear. Ezekben az órákban az a közös, hogy választhatunk különböző hátterek közül. Hogyha valaki azt szeretné, hogy a hagyományos, hétköznapi órákhoz hasonlítson a kinézetet, akkor azt is megoldhatja. Ezek az okosórák applikációkkal kapcsolódnak a telefonunkhoz, amit a vásárláskor ingyen letölthetünk az áruházból Android és iOS rendszerben is. A megfelelő működéshez Bluetooth kapcsolatra van szükség, amit a beállítások menüpontban bekapcsolhatunk.

Hogyan működik?

Ezután engedélyezni kell az alkalmazás hozzáférését a galériához, a zenelejátszóhoz és a telefonhoz is. Amennyiben nem engedélyezzük ezeket a lépéseket, nem fogjuk tudni használni az okosórát. Az applikáció beállításaiban meg fogja kérdezni a nevünket, hogy hány évesek vagyunk és, hogy hány kilót nyomunk. Ezekre az adatokra azért van szüksége, hogy személyre szóló frissítést tudjon nekünk küldeni. Így például, amikor kiszámolja, hogy hány kilométert teszünk meg egy nap, figyelembe veszi az életkorunkat is.

Az okos órákban ezután saját hátteret is beállíthatunk, vagy választhatunk az applikációban elérhető 10-20-30 közül. Sok óra sajnos a magyar nyelvet nem támogatja, így angolul tudjuk használni, bár a kínaiak fokozatosan frissítik a támogatott nyelveket, így megeshet, hogy néhány témát magyarul is használni tudunk. Az okosórák legjobb pontja az, hogy nem kell kézbe vennünk a telefont az értesítések megtekintéséhez, elég a csuklónkat megmozdítani.