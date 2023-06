Milyen bútorok kerüljenek a hálószobába

A hálószoba egy olyan hely, ahol ki tudjuk pihenni a mindennapi stresszt, nyugodt álmokat szeretnénk itt, lényegében ennek a szobának kellene a béke oázisának lenni otthonunkban. Ennek megteremtéséhez megfelelő színekre, sok otthonos apróságra, és persze kényelmes, illetve funkcionális bútorokra van szükség.

Talán senkinek sem kell bemutatni a főbb bútordarabokat, melyek a hálószobába szoktak kerülni, viszont nem árt alaposan megfontolni ezek kiválasztását. De lássuk, miről is van szó.

Ágy

Ez a bútordarab elengedhetetlen a hálóba. Természetesen ma már többféle lehetőség is a rendelkezésünkre áll, lehet egyszemélyes kanapéágy, királyi méretű franciaágy, de akár vízágy is. A háló legfőbb darabjáról van szó, hiszen a nyugodt álmokhoz kényelmes ágy kell. Amikor ágyat választunk, akkor lényeges lesz az ágykeret és az ágyrács, de a matrac is. Fontos, hogy megfelelő keménységűt válasszunk, ebben az igények gyakran eltérnek.

Éjjeli szekrény

Sok helyen látni az ágy egyik vagy mindkét oldalán éjjeliszekrényt, de persze megesik, hogy nincs hely egy ilyen bútordarabnak, mert kicsi a tér. Az éjjeliszekrény tárolás szempontjából lehet fontos, a legtöbben olyan dolgokat, tárgyakat tárolnak rajta, melyek fontosak lehetnek este/éjjel, vagy úgy általában.

Ide kerül a szemüveg, a telefon, a zseblámpa (már, aki még használ ilyesmit), egy pohár víz, az esti/reggeli gyógyszerek, zsebkendő stb. Vannak már kisebb fajták is, így akár a kis alapterületű hálókba is bekerülhet.

Ruhák tárolása

Szintén jellemző a hazai hálószobákra, hogy nemcsak alvásra, de a ruhák tárolására is itt keresünk helyet. Amerikában nagy divatja van a gardrób szobáknak, Magyarországon is látni ilyesmit, de ahol nincs erre lehetőség, ott gardrób szekrényekkel, ruhásszekrényekkel oldható meg ez a kérdés.

Komódok

A komód is egy általános darabja a hálóknak, mely szintén tárolásra alkalmas megoldás, Kisebb, mint egy ruhásszekrény, gyakori a fiókod megoldás, de polcos kivitelben is találkozni vele.