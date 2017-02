2016. augusztus 11. 11:31.

A PUR habbal történő szigetelés kis túlzással bárhol alkalmazható, ahol a cél az, hogy egy megfelelő felületet a lehető legnagyobb mértékben befedjünk, és megvédjük a lakóteret a külső időjárás viszontagságaitól.

A megfelelő szakértelemmel felfújt poliuretán hab ugyan nem mindenhol a legjobb és leghatékonyabb megoldás – ez tény –, ugyanakkor tetőszerkezetek esetében aligha lehetne jobb módszert elképzelni ennél az újszerű technológiánál. Legyen szó akár tetőterek, akár lapos tetők belső szigeteléséről, a PUR hab egy könnyen, olcsón és egyszerűen használható megoldás. Arról nem is beszélve, hogy ezzel a módszerrel a vízszigetelést is nagyon könnyen, illetve egyszerűen megoldhatjuk, ami főként a lapos tetők esetében mindig is komoly problémát jelentett.

A lapos tetők víz- és hőszigetelése

A lapos tetők kapcsán az építészek és a tulajdonosok egyik legnagyobb problémáját mindig is a megfelelő szigetelés megvalósítása jelentette, ami mind a víz-, mind a hőszigetelés kapcsán érvényes megállapítás. A hagyományos, eddig ismert és alkalmazott szigetelések ugyanis néhány év után egyszerűen elöregszenek, áteresztik a vizet, és ezáltal nem csak a szigetelés ázik el, hanem a teljes szerkezet is, ami komoly rongálódást szenvedhet el. Mindez különösen abban az esetben igaz, ha a víz a legnagyobb téli fagyok esetén is megmarad odabent, hiszen így egyre nagyobb rések és repedések alakulnak ki, amelyek már a következő nagyobb esőzéseknél óriási és súlyos beázásokat produkálhatnak.

Ezt a problémát könnyedén áthidalhatjuk a hazánkban még viszonylag ismeretlen, de egyre nagyobb népszerűségnek örvendő PUR habos szigetelési eljárással, amivel bár alapesetben inkább a hőszigetelést szokták megvalósítani az efféle tetőszerkezeteken, azonban az alapanyag sajátosságaiból és a felhordás technológiájából fakadóan kitűnően alkalmas vízszigetelésre is.

A hatásról

Amennyiben a poliuretán hab az előírásnak megfelelően és több rétegben kerül felhordásra egy lapos tetőre, abban az esetben 90 százalék feletti az így kialakuló zárt cellák mértéke és mennyisége, miközben vízfelvevő képessége egészen minimális, térfogatának legfeljebb 3 százaléka. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy ha maga a szigetelés közvetlenül érintkezik is vízzel, abból elenyésző mennyiséget szív magába – szinte semmit, hiszen normál időjárási viszonyok között a víz elpárolog belőle –, átereszteni pedig ebből kifolyólag szintén nem fog egy cseppet sem.

Nagy előnye még, hogy teljesen egységes, toldásmentes felület képezhető vele, ezáltal hézagoktól és repedésektől mentesen illeszkedik egymáshoz, illetve magához a tető felületéhez is, ezáltal a víznek esélye sincs utat találnia az épületbe, sőt mi több, még a tetőszerkezethez sem. Mivel jó hőszigetelő anyag, ezért kiválóan viseli a hőmérsékleti változásokat, és az ebből fakadó nyúlékonyságot is, miközben nem képződnek benne sem rések, sem repedések. Sőt mi több, ahhoz hogy optimális szigetelést és védelmet nyújtson, a legtöbb lapos tető esetén elegendő már 5 centiméternyi hab felfújása.

Természetesen van azért hátránya is a poliuretán habos szigetelésnek, ami védett hely esetén elenyésző. Ez nem más, mint az UV sugárzás, amire nagyon érzékeny az anyag, ezáltal hatására rövid időn belül képes elbomlani. Szerencsére ma már erre is van különféle megoldás, ezáltal például különféle festékbevonattal elérhetjük, hogy a szigetelés hosszú élettartammal rendelkezzen.