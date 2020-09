Kiknek érdemes igénybe venni a hivatalos jogi fordítást?

Manapság a nyelvtudás már elengedhetetlen az életben, főleg egy vállalkozó számára. A legtöbb vállalkozó, cég vagy vállalat nem csak hazai, de külföldi partnerekkel is kapcsolatban áll, és ehhez a német vagy az angol tárgyalóképes ismerete nélkülözhetetlen.

De akármilyen jól is beszéljük mi, vagy a kollégáink az adott idegen nyelvet, előfordulhat, hogy mégis többre van szükség. A tárgyalásokon túl a szerződéskötések is egy üzlet részét képezik, és ilyen esetekben olyan dokumentumokra van szükség, amit mindkét fél megért.

Egy szerződés lefordításához vagy megírásához azonban kevés egy középfokú nyelvvizsga, vagy tárgyalóképes nyelvtudás. A szerződések szövege tele van jogi és szakmai kifejezésekkel, melyek nem lehet csak úgy egy szótár vagy a Google Fordító segítségével lefordítani, mert úgy nem lesz hivatalos vagy hiteles. Ilyen esetekben érdemes jogi szakfordítóhoz fordulni, mert ő amellett, hogy tökéletesen ismeri az adott idegen nyelvet, még a jogi kifejezések tekintetében is rendelkezik ismeretekkel.

Milyen egy jó jogi szakfordító?

Ahhoz, hogy valaki jogi szakfordító lehessen, elsődlegesen egy vagy több idegen nyelvet kell anyanyelvi szinten beszélnie. Nem elég egy alap vagy középfokú nyelvtudás, ebben az esetben jóval többre lesz szükség. Minimum felsőfokú ismeretre van szükség, ahhoz, hogy valaki fordító lehessen, ráadásul az sem árt, ha az angol vagy az amerikai kifejezésekkel is tisztában van, attól függően, hogy az ügyfél üzleti partnerei honnan származnak. De ez még kevés egy jogi szakfordítónak.

A jogi kifejezések ismerete is elengedhetetlen, a legtöbb jogi szakfordító maga is jogász, vagy legalább végzett jogi tanulmányokat. Erre azért is van szükség, mert nem elég egy szöveget érteni, és lefordítani, a cégek sok esetben elvárják, hogy hiteles is legyen egy szerződés, így a legtöbb fordító és fordítóiroda felelősséget is vállal azért, hogy a szerződés szövege teljes mértékben megegyezik az eredeti szerződés szövegével. Hiszen, ha nem hiteles, akkor a cégek egy esetleges jogi vita estén akár komoly összegeket is veszíthetnek.