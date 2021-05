Így védjük meg nyaralónkat, amikor nem tartózkodunk ott

Lassan véget ér a tavasz, és indul a nyári szezon. Akinek nyaralója van, már alig várja, hogy végre ott pihenhessen, ejtőzhessen, vannak, akik egész nyárra leköltöznek, és csak ősszel térnek haza. Az év többi részében azonban a nyaraló üresen áll, sok esetben akár több száz kilométerre az otthonunktól.

Mivel sok település van, főleg a Balaton partján, amely leginkább üdülőfalu, így a téli időszakban alig tartózkodik ott valaki. Az ilyen települések igazi mágnesnek számítanak a betörők számára, és szinte minden évben előfordul, hogy az őszi időszakban az ilyen településeken fosztogatás történik.

Védekezni kell, de ezt több száz kilométer távolságból nehéz megtenni. A riasztó és a kamera sok esetben elrettentheti a betörőket, akár az okos otthon megoldások is, de a legbiztosabb, ha arról is gondoskodunk, hogy a riasztó megszólalása ne csak zajjal járjon, hanem segítség, esetleg intézkedő rendőrök is érkezzenek.

Ha csak riasztónk van, akkor az zajt ad ugyan, de nincs rá garancia, hogy egy elnéptelenedett üdülőfaluban ezt valaki meghallja, és intézkedik is valamit. A betörők pedig számítanak erre, és nem is nagyon foglalkoznak a riasztóval.

A riasztó nem elég, távfelügyeletre is szükség van

Ahhoz, hogy a riasztó megszólalása vagy kiiktatása valamilyen következménnyel is járjon, a távfelügyelet lehet a jó megoldás. Ilyenkor ugyanis a jelzés nemcsak hanghatással jár, hanem egy céghez fut be, ahol a diszpécser észleli, hogy valami nem stimmel, és vagy a cég embereit küldi ki, vagy a járőrszolgálatot értesíti.

A rendőrök vagy a biztonsági szolgálat emberei kiérnek a helyszínre, és intézkednek, amennyiben erre van szükség, és persze a tulajt is értesítik. Ez lényegében garancia arra, hogy nem csak hónapok múlva szembesülünk azzal, hogy a nyaralónkat kifosztották.

A távfelügyelet segítségével figyelhetjük a nyaralót, és azonnal értesítés kapunk, ha bármi történik. Az okos megoldások persze olcsóbbnak tűnhetnek, ugyanakkor azok sokkal könnyebben ártalmatlaníthatóak. Emellett, ha nincs stabil WIFI hálózat, akkor nem is feltétlen hatékony a működésük.

Ha valami baj van velük, akkor nekünk kell intézkedni, ha viszont a riasztórendszer jelez hibát, azt a cég emberei fogják tudni orvosolni.