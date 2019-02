Így lépj túl könnyedén egy szakításon

Akár mi kezdeményezzük vagy akár Párunk szánja rá magát a szakításra, biztosan megfog minket viselni, főleg akkor ha egy hosszabb kapcsolat ért véget. A különválást természetesen mindenki máshogy szokta átvészelni, azonban sok esetben tehetünk mi magunk is azért, hogy ennek a gyász időszaknak minél előbb vége legyen.

Van néhány teendő melyet ha tudatosan megteszünk, akkor sokkal hamarabb sikerül majd elfogadnunk azt, hogy egykori szerelmünkkel tönkrement a kapcsolatunk és újra szinglik lettünk.

Írd ki magadból a fájdalmakat!

A naplózás sok helyzetben segíteni szokott, hiszen ilyenkor az ember egyszerűen kiírja magából a fájdalmait. Szakítás során is jó lehet a naplóírás, ahol kiadhatod magadból mennyire megbántódott vagy éppen csalódott vagy. Írj egy levetet az exednek, melybe felsorolod azokat a tulajdonságait, amelyeket te is tiszta szívedből gyűlöltél és írd le neki, hogy már csak emiatt is örülsz a döntésének. Sorold fel neki, miért vagy csalódott és mérges rá. Ezt a levelet természetesen senkinek nem kell elolvasnia, hidd el, már az is jól fog esni, hogy kiírhatod magadból azt, ami nyomja a szívedet.

Ezután pedig menj végig a lakásodon és egy nagy dobozba gyűjts minden bele, ami a volt Párodra emlékeztet. Legyen az egy közös nyaralás során szerzett hűtőmágnes vagy egy plüssmackó. Semmi esetre se maradjon szem előtt, hiszen ezek a tárgyak olyan érzelmi értékkel rendelkezhetnek, melyek egy pillanat alatt fájdalmasan szakítják fel a friss sebeket. Próbáld tisztázni magaddal, hogy új életet kell kezdened, amibe Ő már nem fér bele és a tőle kapott tárgyak se kapnak helyet. A különböző közösségi oldalakról is kerüljenek le a közös fotók, hogy a későbbiekben még csak véletlenül se találd velük szembe magadat.

Kezdd el új életedet vidáman, nélküle!

Ezután pedig szedd össze magad, hagyd abba a sírást és a bánkódást és nézz szembe az elkövetkező időszakkal! Készíts egy friss profilképet magadról, legyél nyitott a világra és próbálj meg barátkozni, ismerkedni. Persze, ha úgy érzed, még nem állsz készen egy új kapcsolatra, akkor ne ugorj bele fejest, de egy búja flörtölés és pár kedves bók begyűjtése segíthet rajtunk, főleg akkor ha minden önbizalmunkat elveszítettük. Szakítás után egyáltalán nem jó ötlet bezárkózni és egyedül lenni. Amennyit csak időd engedi, legyél a barátaiddal vagy szerezz új barátokat. Járj el új szórakozóhelyekre, esetleg keress magadnak egy új hobbit, mellyel lekötheted magad.

Sokak számára szakítás után szükség van az életébe vagy saját magán egy olyan nagy változáson, mely után úgy érezheti, valóban más ember lett. Ilyenkor sok hölgy keresi fel a fodrászát valami egészen új frizuraötlettel vagy megy el ruhát vásárolni, hiszen valami egészen más stílust szeretne kipróbálni az öltözködésében. Jó ötlet lehet átrendezni a lakást is, főleg akkor ha a Párunk nálunk élt, hiszen így ezt a kuckót is újra saját magunkénak alakíthatjuk ki, kitörölve ebből a közös emlékeket. A legjobb és legokosabb döntés pedig az, hogy mindenféle közösségi oldalon egy jó időre le is tiltsuk egykori Párunkat, hiszen semmi szükségünk nincs arra, hogy az ő képekeit lapozgatva búslakodjunk. Tegyünk úgy, mintha egyáltalán nem is ismertük volna meg őt, mindent ami vele kapcsolatos, semmisítsük meg.