Hogyan tudjuk megóvni laminált padlónkat?

A laminált padlók manapság már nagyon elterjedtek. Ez nem is csoda, hiszen rengeteg szín és minta közül válogathatunk, és a lerakásuk sem túl bonyolult és időigényes a parkettával és a járólappal szemben. Használhatjuk már vizes helyiségekben is, mint a fürdő vagy a konyha, hiszen erre már vinil alapanyagú vízálló padlók is léteznek.

A tisztításuk sem bonyolult, csak némi odafigyelést igényel. Fontos szabály, hogy a bő vizes felmosás minden esetben kerülendő, ha nem akarjuk idő előtt kicserélni a laminált parkettánkat. Ez a szabály nyilván a vízálló típusra nem vonatkozik.

Van persze számos más megoldás a vízzel feláztatás helyett. A lerakás után legalább várjuk egy hetet az első felmosással. Érdemes MOP felmosó szettet beszerezni erre a célra, hiszen ezzel jóval szárazabban lehet takarítani, mint más mezei felmosó fejjel. Emellett kifejezetten laminált padlóra javasolt tisztítószert használjunk. A legtöbb szer már amellett hogy környezetbarát, rendkívül takarékos is, hiszen 10 liter vízhez mindössze egy kupaknyit kell a vízbe öntenünk.

Hogyan védekezzük a karcolások ellen?

A mai modern laminált padlók rendkívül ellenállóak, nem igényelnek külön lakkozást vagy fényezést. Pár egyszerű szabály betartásával könnyedén elkerülhetjük a karcolódást is. Ha lábtörlőt teszünk a laminált padlónkra, figyeljünk, hogy por, a homok, a kőpor, az olaj, az aszfalt és műanyag típusú lábtörlő legyen. A nehéz tárgyak alá érdemes padlóvédőt tenni, a bútorok lábához pedig már léteznek úgynevezett bútortalp alátétek is.

A görgős székek görgőit is ki tudjuk cserélni puha görgőkre, amik nem karcolják fel a padlót, de vehetünk görgős szék alátétet is. A seprű helyett, inkább porszívózzunk. Ehhez is egy puhább kefés fejet használjunk, de elektrosztatikus ronggyal is helyettesíthetjük. Ha már megkarcolódott a padló erre is van már megoldás. A szakboltokban lehet venni laminált padló-javító rudacskát, amivel a kisebb karcolódásokat és sérüléseket ki tudjuk javítani. Rengeteg színben elérhető, így ki tudjuk választani a padlónkhoz legjobban passzoló árnyalatot.