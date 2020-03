Hogyan működik a hőszivattyús medencefűtés?

Ahogy a víz elkezd párologni a medencénkből, hőt ad le, így a víz szép lassan elkezd kihűlni. Ezt a párolgást tudjuk megelőzni például a medence lefedésével, míg a víz felmelegítését meg tudjuk oldani medencefűtés rendszer segítségével.

A medencefűtés abban nyújt segítséget, hogy a fürdési szezon ne csak nyárig tartson, hiszen így ezt az időszakot ki tudjuk tolni egészen a hűvösebb időszakig, akár őszig is. Ha azonban fűteni szeretnénk a medencénket, érdemes néhány dolgot tenni annak érdekében, hogy a felmelegített víz tovább maradjon kellemes hőmérsékletű, lassabban hűljön csak ki. Erre jó célt tud szolgálni a polikarbonát fedés, vagy a szolár takaró is.

Mivel történik leggyakrabban a medence vízének felfűtése?

Senki nem szeretne teljesen kihűlt vízbe merülni, főleg akkor ha kint már kicsit hidegebb a hőmérséklet. Szerencsére a nagy kánikula után sem szükséges abbahagynunk a fürdőzés, csupán azt kell megoldanunk, hogy a víz sokáig kellemes hőmérsékletű maradjon. Medencénk fűtésére több lehetőségünk is van: létezik elektromos, hőszivattyús, napkollektoros, illetve kazános medencefűtés is.

Ezek közül a leggyakrabban hazánkban a hőszivattyús változatot szokták alkalmazni, mely a klíma működési elve alapján funkcionál. Tehát lényegében a levegő állítja elő a kívánt víz hőmérsékletét, és bár áram szükséges az üzemeltetéséhez, nem fogyaszt túlságosan sokat, így egy energiatakarékos megoldásnak is mondhatjuk.

A hőszivattyús medencefűtés telepítése bármikor megoldható, de szükséges hozzá homokszűrős vízforgató rendszer is, hiszen a hőleadás a vízforgatással egyszerre történik meg.

Hatalmas előnye, hogy elég csupán egyszer beállítani a kívánt hőmérsékletet, onnantól kezdve folyamatosan tartani tudja a megadott hőt. Mivel működése során semmilyen káros anyagot nem bocsájt ki, egy környezetkímélő megoldásnak is mondható. A medencefűtési berendezések között ez számít a legkedvezőbb árúnak, zajszintje pedig igen alacsony. A hőszivattyús medencefűtéssel 30-35 Celsius fokos hőmérsékletűre is fel tudjuk melegíteni a medence vizét, így egy kicsit hűvösebb időjárásban is kellemes lehet a fürdőzés.