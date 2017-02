2016. október 3. 17:20.

Gyakran ismételgetjük magunknak, és másokak is, hogy nincs időnk a sportolásra munka mellett, miközben az egészséges életmódra való törekvés egyre erősödik bennünk.

Pedig a sport nemcsak önmagáért való, nemcsak azért hasznos, mert a közérzetünk jobb lesz tőle, egészségünk javul, alakunk formásodik, hanem azért is, mert a munkahelyi teljesítményünkre, stressztűrő képességünkre is pozitív hatással van.

Mennyi az annyi?

Sok esetben a kifogásaink sorát nemcsak az időhiány teszi ki, hiszen a nap végére egy hosszú, munkával teli időszak után úgy érezhetjük, hogy mozdulni sincs erőnk. A kibúvóink végeláthatalan listáját azonban ideje széttépnünk, ugyanis a kutatások azt mutatják, hogy aki hetente legalább háromszor körülbelül egy órát sportol, az a munkahelyén, a hétköznapok során is sokkal jobban képes teljesíteni. És ez nem elsősorban a feletteseknek jó, hanem önmagunknak, hiszen ezáltal több lesz a sikerélményünk, könnyedébben vesszük majd az akadályokat, jobban tűrjük a stresszt, és ezzel az erkölcsi, és anyagi előrelépésünk is közelebb kerül hozzánk. Nem kell tehát maratoni futónak lennünk ahhoz, hogy ezt elérjük, elég hetente pár alkalmat rászánnunk a testmozgásra, és máris láthatjuk az eredményét.

A Flow-élmény, vagyis a sportolás boldogsága

A szakértők szerint maga a sportolás képes előidézni egy úgynevezett “áramlatélményt”, amit idegen szóval Flow-élménynek hívnak. Ez valamiféle csúcsélményhez hasonló, olyan állapot, amikor teljesen eggyé válunk azzal, amit csinálunk – esetünkben ez természetesen a sport maga -, amelynek során minden más gondolatunk, és az érzelmeink is megszűnnek létezni, csak a testmozgás van, és mi. Ezt az állapotot általában a művészetek gyakorlásakor, rajzoláskor, festés közben, zenélés-, illetve a meditáció során szokták leggyakrabban emlegetni, azonban bármilyen elfoglaltság közben megtapasztalhatjuk, amelyet eredménytől függetlenül örömérzet kísér minden esetben.

Aki pedig sportolás közben ezt gyakran átéli, az egy idő után munkája során is ezt az érzést fogja keresni, és egyfajta igényévé fog válni, hogy az aktuális feladatai örömet okozzanak a számára, és fontos lesz, hogy a lehető legjobban tudja őket teljesíteni.

Sport és karrier

Az, aki aktív életmódot folytat, és rendszeres testmozgást iktat be hétköznapjaiba, annak személyisége is át fog alakulni egy idő után, amit talán ő maga észre sem vesz először, környezete viszont már annál inkább. A sport ugyanis nagymértékben képes csökkenteni a szorongást és a stresszt, ami leginkább a munkahelyünk során jelenthet valóban nagy előnyt. Emellett pedig természetesen az élet minden területén kamatoztathatjuk majd kiegyensúlyozottabb hozzáállásunkat. Továbbá önbizalomérzetünket, magabiztosságunkat is növeli a sporttevékenységek végzése, valamint állóképességünk is javulni fog. Ha pedig még ez sem volna elég, a testmozgás fegyelmezettséget ad személyiségünknek, ezzel együtt pedig kitartásra is ösztönöz minket, amit munkánk során szintén tökéletesen kamatoztathatunk.

Az a rendszeresség és szorgalom ugyanis, amit a sportolás során tanúsítunk, az életünk többi területén is hasznosítani fogjuk majd, és az első időkben talán észre sem vesszük. Ennek eredményeként pedig, ha fizikai erőnlétünk javul, fittebbek leszünk, és ez párosul egy kitartó, fegyelmezett, jó kudarctűrő szeméyliséggel, akkor a munkahelyünkönk is elismerésre, nagyobb megbecsülésre teszünk majd szert.