Ezeket a kérdéseket tedd fel magadnak, ha valóban meg szeretnéd találni az igazit

Azok az emberek, akik már néhány éve csak sodródnak az árral, és vagy egyáltalán nem volt kapcsolatuk, vagy ha volt is, akkor is nem tartott tovább néhány hétnél, nagy valószínűséggel szeretnék már megtalálni az igazit. Hiszen az ember társas lény, és a legjobban arra vágyik, hogy találjon egy olyan személyt, akivel boldogan leélheti az egész életét.

Akkor pedig, amikor valaki már odafigyel a tudatos társkeresésre, akkor előfordul az, hogy akár bevallja, akár nem, de célja az, hogy rövid időn belül találjon maga mellé egy embert. Ilyenkor villan be az az ötlet, hogy gyorsan regisztráljuk magunkat mindenféle társkereső oldalakra, és abban bízunk, hogy pár nap alatt megtaláljuk az igazit.

Ezeket fontos tisztázni magunkban, ha belefogunk a tudatos párkeresésbe

Vannak olyan tényezők, melyek nagyban befolyásolni tudják a párkeresésünket.

Az alábbi dolgokat célszerű többször átgondolnunk, főleg akkor, ha már nagyon szeretnénk azt, hogy besétáljon az életünkbe az igazi.

Hol élsz, és mekkora körben keresel társat?

Milyen elképzeléseid vannak az illetővel kapcsolatban, illetve fontos tisztázni, hogy ezek az elképzelések mennyire vannak kőbe vésve? Ezek valóban elképzelések, vagy elvárások?

Érdemes átgondolni, hogy te magad mennyire vagy piacképes? Vajon mennyire felelsz meg a többi társkereső elvásásainak?

Valóban készen állsz egy komoly kapcsolatra? Sajnos sokszor esünk abba a hibába, hogy azt hisszük, már túl tettük magunkat az exünkön, mégis néha azon kapjuk magunkat, hogy a képeit nézegetjük, és rá gondolunk.

Mit tehetünk annak érdekében, hogy megtaláljuk az igazit?

Sokak szerint, ha nincsenek túl szigorú elvárásaink, és pontosan tudjuk, hogy mit és kit keresünk, akkor a társkeresés valóban nem tart túl sokáig. A mai világban egyébként is egyre divatosabb online párt keresni, úgy pedig sokkal több esélyünk van valóban egy olyan embert találni, aki hozzánk való. Ha rászánjuk magunkat arra, hogy különböző társkereső portálokon nézelődjünk, akkor fontos, hogy csak valós adatokat adjunk meg magunkról regisztráció során, és a feltöltött fotók is olyanok legyenek, melyek nincsenek agyonszerkesztve, annyira, hogy személyes találkozáskor az illető fel se tudjon bennünket ismerni. Fontos az is, hogy aktívan részt vegyünk a társkeresésben, és próbáljunk meg minden lehetséges alkalmat megragadni.

Tartsuk észben, hogy nekünk is tennünk kell azért, hogy megtaláljuk a párunkat, és ne várjuk folyamatosan azt, hogy a másik fél találjon ránk, és írjon üzenetet. Nyugodtan kezdeményezhetünk mi is, ha látunk egy olyan profilt, mely szimpatikus lehet számunkra így első ránézésre. Adjunk esélyt az embereknek, menjünk el több randira, hiszen minél több emberrel találkozunk, annál több esély lesz arra, hogy az egyik alkalommal (talán mikor igazából mi magunk se gondolnánk) tényleg megismerjük az igazit.

Fontos, hogy ismerkedés során sokat beszélgessünk! Ne csak válaszolgassunk a feltett kérdésekre, hanem mi magunk is kérdezzük meg a partnerünket néhány dologról. Az online párkeresésnek vannak előnye, ám hátrányai is lehetnek. Például ilyen esetben kicsit nehezebb a személyes kapcsolat kialakítása, hiszen eleinte könnyen lehet, hogy a több napig tartó üzenetváltás után zavarban érezzük magunkat a találkozás során. Ez az érzés azonban jó eséllyel 10 percen belül teljesen el fog illanni.