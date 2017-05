Ezek a legkritikusabb pontjai a beltéri masszázsmedencéknek

2017. május 8. 16:05.

A masszázsmedencéket nagyon sok esetben helyezik el beltéren, egészen pontosan olyan helyiségekben, amelyek nem feltétlenül alkalmasak ilyen szerkezetek fogadására.

Persze szó se róla, egy beltéri masszázsmedence nagy általánosságban rengeteg sok előnnyel bír egy kültéri típushoz mérten, hiszen nem kell a jó időhöz alkalmazkodni ahhoz, hogy használhassuk, tökéletesen megvédhető vele a privát szféra, nem kell félni a kukkolóktól, ezen felül pedig nem kell kertes házzal rendelkeznünk a telepítésükhöz. Nagyon fontos azonban, hogy a beltéri masszázsmedencék kapcsán jó előre számoljunk bizonyos dolgokkal, melyeket a telepítés előtt a legtöbb helyen nem híresztelnek, holott nem ártana figyelembe venni őket. Az alábbiakban a legkritikusabb pontokat vesszük figyelembe, amelyek a beltéri masszázsmedencék kapcsán felmerülhetnek.

A pára és a penész

A beltéri masszázsmedence kapcsán az egyik legnagyobb problémát az jelenti, hogy a víz párolgása belső térben történik meg, és ez a folyamat ráadásul a hőmérséklet növekedésének hatására drasztikusan felgyorsul, így a meleg vizes masszázsmedencék vize erőteljesen párolog. Habár ma már nagyon jó páraelszívó berendezések léteznek, azonban ezek maximum csak elszívják a keletkezett vízgőzt, de a pára keletkezésének folyamatát nem tudják megállítani, hiszen azt a meleg víz idézi elő, ami egy masszázsmedencében alapvető fontosságú. Sőt mi több, ez a folyamat akár drasztikusan is felgyorsulhat abban az esetben, ha a magas hőmérséklet mellett gőzerővel dolgoznak a fúvókák, amelyek elősegítik a párolgást.

Ennek következtében nemcsak a medence környezete – jellemzően a fürdőszoba –, hanem sajnálatos módon az egész lakás sokkal párásabb lesz a nagy átlaghoz mérten. Ez összességében nem minden esetben rossz, sőt lehet előnyös oldala is, példának okáért bizonyos növények vagy allergiások, esetleg asztmások esetében, azonban ahol pára van, ráadásul jellemzően meleg pára, ott előbb vagy utóbb, de biztosan megjelenik a penész is. A penész pedig mint tudjuk jól, egy káros gomba, ami egyetlen otthonban sem lehet kedvelt vendég. Sőt mi több, a meleg miatt baktériumnövekedés jelenik meg, ami a masszázsmedencén belül is olyan kellemetlenségeket okozhat, mint az algaképződés. Nyilvánvalóan ezt a folyamatos le lehet csökkenteni, illetve minimalizálni, például egy megfelelő szellőztető- és páraelszívó rendszerrel, párafogó berendezésekkel, valamint rendszeres szellőztetéssel, de ez nem minden esetben járható út.

Csúszós felületek

A beltéri medencék beépítése során nagyon sokan és nagyon sokszor rendkívül komoly hibákat követnek el, amikor a medence körül nem alakítanak ki úgynevezett csúszást gátló felületeket. A beltéri medencék esetében ugyanis a padló még akkor is nedves, ezáltal pedig csúszós lesz, ha páratlanul nagy odafigyelés mellett használjuk. Ennek több oka is van. Az egyik, hogy kiszálláskor alapesetben magunkkal viszünk valamennyi vizet, míg a másik, hogy alapvetően megindul egy párolgási folyamat a használat során, ami nagyon sokszor a padlón csapódik ki, így még akkor is víz kerül oda, ha nagyon figyelünk. Ezen túlmenően egy beltéri masszázsmedence körül nyilván soha nem szárad fel olyan gyorsan a kifröcskölt víz, mint egy szabadtéri, szabad levegőn megtalálható medencénél.

A csúszásveszély pedig egy olyan dolog, amit hajlamosak nagyon sokan félvállról venni, de főleg a gyermekek és az idősebb emberek esetében fontos kiemelt figyelmet fordítani rá, noha egy fiatal felnőtt is hajlamos lehet hatalmasat esni ilyen esetekben, aminek során súlyos sérüléseket szenvedhet. A baleseti kockázatot így fontos figyelembe venni már a masszázsmedence elhelyezésével, a körülötte elhelyezett tárgyak megválogatásával, valamint a csempék és a csúszást gátló felületek kiválasztására is gondot kell fordítani. Ezen felül lényeges még, hogy a padlóról ne csak a csúszásveszély miatt töröljük fel a vizet, hanem azért is, mert ellenkező esetben még nagyobb párolgási folyamat indul el, aminek hatására penészesedés és algásodás jön létre.

Ügyeljünk a medence elhelyezésére is

A beltéri masszázsmedence kapcsán kritikus pont még az elhelyezés is. Egy ilyen medencét minden esetben egy olyan helyiségbe kell helyeznünk, amely jól szellőzik, megfelelően tágas, és rendelkezik az imént hangsúlyozott csúszásgátló borítással. Ügyelnünk kell mindemellett arra, hogy a beltéri masszázsmedence olyan helyre kerüljön, ahol van elegendő tér a ki- és a beszálláshoz, valamint ahhoz is, hogy a szükséges eszközöket, ruhákat és törlőket a közelben tárolhassuk. Habár a megfelelő szellőztetéssel sok kellemetlen probléma megelőzhető, a párásodás így is fennáll majd, éppen ezért érdemes olyan helyiséget kialakítani, ahol a falak erős hőszigetelést és dupla festést kaptak.