Ezek a konfliktushelyzetek meg tudják mérgezni a legtökéletesebb kapcsolatokat is

Úgy érzed, megtaláltad az igazit, akivel képes lennél leélni az egész életedet? Könnyen lehet, hogy igazad van, mégis jobb ha tudod, hogy bármilyen különleges kapcsolatról is legyen szó, vitákra és konfliktusokra fel kell készülni. Nem kell azonban pánikba esni, attól hogy néha vannak nézet eltérések a kapcsolatotokban, még lehet tökéletes a viszonyotok, csupán tudni kell kezelni a kialakult helyzeteket.

Tisztázni kell legelőször is, hogy mi a célotok. Egy vita alkalmával legyőzni szeretnéd a másik felet, minden áron bebizonyítani, hogy neked van igazad vagy képesek vagytok arra is koncentrálni, hogy a legrugalmasabban álljatok a dologhoz és együtt oldjátok meg a kialakult problémát.

A leggyakoribb problémák egy párkapcsolatban

A szakértők szerint a legtöbb kapcsolat a kommunikáció hiánya miatt meg tönkre manapság. Egy hosszú kapcsolatban sokszor felmerül ez a probléma, hiszen sok helyzetben tudhatjuk, pontosan mit gondol a másik. Konfliktushelyzetek azonban könnyen kialakulhatnak abból, ha nem fejezzük ki magunkat igazán érhetően úgy hogy a másik fél tényleg tisztába legyen azzal, hogy mi a mi véleményünk egy-két dologról.

A hallgatás és az hogy magunkba tartjuk azokat a dolgokat, ami nem tetszik nekünk vagy bántó, sosem jó stratégia, hiszen ez később megmérgezheti az egész kapcsolatot. Senki nem gondolatolvasó, így nem várhatjuk el partnerünktől se, hogy egy sértődött kiviharzás után azonnal tudja majd, hogy mivel bántott meg minket. A legjobb ha ilyenkor egyszerűen, higgadt hangnemben (kerülve az agresszív kommunikációt) leülünk a párunkkal szemben és a szemébe mondjuk azt őszintén, ami minket valóban bánt.

Plusz munka, anyagi gondok

A másik hatalmas probléma manapság, hogy ebben a rohanó világban az ember nem tudja megtalálni az egyensúlyt a magánélete és a munkahelye között. Természetesen elengedhetetlen a megbízható állás, hiszen fontos a karrier és a pénz is, mégis muszáj lesz egy egészséges egyensúlyt kialakítunk akkor, ha szeretnénk, hogy párunk se érezze magát elhanyagoltnak.

Mindenképpen gondold át, mik azok a feladatok melyek valóban halaszthatatlanok, de ha módodban áll nyugodtan halassz valamennyit holnapra, hogy egy kicsit többet legyél kettesben a pároddal. Sajnos a munkamánia nagyon hamar meg tudja keseríteni a boldog párkapcsolatot, sok konfliktust és csúnya veszekedést tud előidézni, melybe a felek hamar meg tudják bántani akaratlanul is egymást.

Ha pedig pénzügyi nehézségekkel kell szembenézzünk, akkor még jobban hajlamosak vagyunk olyan plusz munkát is magunkra vállalni, mely lehet, hogy kihúzna minket egy kis időre a csávából, ám az is előfordulhat, hogy közben szerelmünk teljesen eltávolodott már tőlünk. Ha hónap végére kicsit megszorulunk, soha nem szabad egymást hibáztatni és felsorolni azokat a dolgokat, melyeket szerintünk teljesen „feleslegesen” vásárolt meg a másik fél. Ebben a helyzetben is csak az lehet a legjobb megoldás, ha leülünk és átgondoljuk min és milyen módon tudnánk egy kicsit jobban spórolni, annak érdekében, hogy jobban kijöjjünk a bejövő költségekből és hogy ne kelljen mindenkinek dupla műszakot vállalnunk.