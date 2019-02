Egyre népszerűbbek a wellness hotelek Szilveszterkor

Egyre többen töltik az ünnepeket wellness hotelben, legyen az szilveszter vagy húsvét. A felkapott helyeken már hónapokkal előre elfogynak a szálláslehetőségek. Mi is az a wellness és miért is olyan népszerű az emberek körében? A wellness tulajdonképpen személyre szabott egészségmegőrző programok gyűjtőhelye.

Ezeken a helyeken az emberek kipihenhetik magukat, a mindennapi stresszt elfelejthetik, kényeztető programokon vehetnek részt vagy akár az új évet is itt köszönthetik egy wellness szilveszterezés alkalmával. Ilyenkor pedig a testük és a lelkük is megnyugodhat és felfrissülhet. A mai rohanó világban nagyobb szükség van erre mint gondolnánk, egyre többen szenvednek depressziótól vagy szorongástól. A túl sok ingert az képtelenek feldolgozni, ha nem állnak meg egy kicsit és pihennek.

Számtalan program közül válogathatunk

A wellness kúrák alapjai a vízhez kapcsolódó tevékenységek. Érdemes legalább négy-öt napot ott tölteni, hogy teljes mértékben ki tudjanak kapcsolódni. A legtöbb helyen az alábbi programok találhatóak: sport, egészséges táplálkozás, masszázs, szauna, jóga, jacuzzi használata stb. A sport témába tartozhat a fitness, aerobic, úszás stb. A sport mellett fontos az egészséges táplálkozás is, továbbá a test regenerálódásához szükséges szauna és jakuzzi használata. A szauna közismert méregtelenítő hatásáról, előtte azonban érdemes érdeklődni, hogy kiknek nem ajánlott a magas hőmérséklet miatt.

Természetesen, ha az ember csak pihenni szeretne nem kötelező részt venni ezeken a programokon. Más lehetőségként a kényeztető programokat is érdemes kipróbálni. Az algapakolás (más pakolás is választható), bőrradír, iszapfürdő vagy egy gyógynövényes fürdő a bőrt simábbá és üdébbé tudja varázsolni. Mivel a wellness nem csak egészségmegőrző tulajdonságáról híres, de a rehabilitációban is sokat segít érdemes kipróbálni a gyógy-masszázst.

A jakuzzi használata is kiváló lehetőség, hiszen a víz lazító hatása segíthet a nőgyógyászati problémákkal küszködőknek, mozgásszervi problémákkal szenvedőknek, sebészeti műtétek utókezelésére váróknak vagy bőrgyógyászati problémákkal bajlódóknak egyaránt.