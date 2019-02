Egyáltalán nem az orgazmuson múlik, valóban jó volt -e a szex

A szexuális együttlét nagyon nagy hangsúlyt jelent egy tartós párkapcsolat esetében, hiszen lehet az elégedettség, illetve a boldogság fokmérője is. Míg a kapcsolat legelején sokkal sűrűbben, gyakrabban bújunk ágyba partnerünkkel, be kell látni, hogy egy több éves kapcsolat esetén már nem minden ágyba bújás eredményez szexet.

Ám jó hír az, hogy a ritka együttlétek is lehetnek pont annyira izgalmasak és jók, hogy elégedettséggel tudjon minket eltölteni. Mégis kevesen tudják azt, hogy egyáltalán nem az orgazmus az, ami meghatározza azt a felek számára, hogy ez a szexuális együttlét jó volt-e vagy sem.

Nem is gondolnánk, hogy az orgazmus után történt dolgok mennyire meg tudják pecsételni a kapcsolatunkat és az érzéseinket a partnerünkkel kapcsolatban. Míg az orgazmus csupán néhány pillanatig tart, az utána lévő állapot akár órákig is eltarthat. Sokan sajnos gyakran megfeledkeznek az utójáték fontosságáról, pedig ez egyértelműen egy olyan dolog, mely elengedhetetlen egy érzéki szexuális együttlét után. Az hosszan tartó ölelkezés, összebújás, csókolózás még mind-mind kellenek ahhoz, hogy még természetszerűen meg tudjuk élni ezt a szenvedélyes állapotot, melyre sajnos a rohanó hétköznapokban nem mindig jut idő.

Így zárd le tökéletesen a szeretkezést

Az előjáték fontosságát általában az emberek nagy része tudja. Azt azonban kevesen tartják észben, mennyire fontos szerepe van az utójátéknak is az izgalmas aktus után. Ilyenkor természetesen kevésbé intenzív élmény ér bennünket, mint orgazmus során, ám ez a lelki elégedettség elengedhetetlen lehet egy hosszú távú, harmonikus kapcsolatban, mikor már egyre kevesebb időnk jut párunkra és a párkapcsolatunkra.

Gondoljunk csak bele, mekkora különbség van akkor, ha az egyik fél szex után azonnal kimegy a szobából vagy esetleg egy egyéjszakás kaland után egyből el is köszön tőlünk. Azonban ha mindketten ott maradunk az ágyban, simogatjuk egymást, kedves szavakat suttogva egymás fülébe egészen másként éljük meg a pillanatot. Ha ez az utójáték rendszeresen elmarad, mert úgy érezzük, nincs időnk rá, könnyen előfordulhat, hogy a másik fél elhagyatottnak érzi majd magát, akit teljesen egyedül hagytak érzéseivel együtt.

Természetesen sok ember számára elengedhetetlen szex után a tusolás és meglehet, hogy az illető ezért távozik olyan hamar az ágyból párja mellől. Ám ilyen esetben kipróbálhatjuk a hangulatos zuhanyzást közösen, mely során ugyanúgy ki tudunk érzelmileg is elégülni és kicsit még össze tudunk simulni a kellemes, meleg víz alatt. Ha szükségünk van még egy kis romantikus hangulatra, nyugodtan vigyünk néhány gyertyát is a fürdőszobába, hogy biztosan méltó módon tudjuk levezetni az együttlétet.

A közös fürdés egyszerre érzéki és nagyon intim. Utójáték során mondjuk el mindig párunknak, mennyire szeretjük és élvezzük a vele töltött perceket. Ha kedvünk úgy tartja nyugodtan részletezzük, mit szeretünk a legjobban a szexben és ilyenkor elengedhetetlen, hogy teljesen nyitottak és őszinték legyünk, hiszen ezek a fontos pillanatok arra is jók lehetnek, hogy egy fajta visszajelzés adjunk partnerünk részére, mi is az, ami különösen tetszett az együttlét során és következő alkalommal is lenne hozzá kedvünk.

