Bika, Szűz, vagy Oroszlán a csillagjegyed? Könnyen lehet, hogy egy zsarnok vagy a párkapcsolatodban

Rengeteg ember szerint viselkedésünkre és tulajdonságainkra ráhatással van az, hogy milyen csillagjegyűek vagyunk. Léteznek olyan csillagjegyek, melyek kimondottan hajlamosak arra, hogy párkapcsolatban zsarnokoskodóbbak legyenek, sőt sokszor képesek az érzelmi zsarolásra is.

Velük rendkívül nehéz kijönni, és sok esetben el is nyomják viselkedésükkel a másik felet. Sajnos van, hogy a negatív oldaluk kezd felerősödni, és olyankor rendszeresen képesek arra, hogy saját akaratukkal sakkba tartsák a párjukat.

Mit tesz egy érzelmi zsaroló?

Egy olyan párkapcsolatban, amelyben az egyik fél egy érzelmi zsaroló, szó sem lehet egyenlőségről, hiszen ilyen helyzetben az egyik fél mindig az áldozat lesz. Bár teljesen természetes az, hogy ezek a kisebb civakodások minden kapcsolatban fellelhetőek, valamilyen szinten a következő csillagjegyeket szokták tartani a leginkább a manipuláció mestereinek.

Ha a partnered Bika jegyben született, könnyedén előfordulhat, hogy nem egykét szóra fogja megtenni azt, amire megkéred, ennek ellenére tökéletes az érzelmi megvesztegetésben. Érzékeny lélek, és sokszor szereti is kimutatni azt, hogy megbántották, sokak szerint a Bika imádja sajnáltatni magát. A Bikák imádnak kockáztatni, és ehhez sokszor hozzájárul az is, hogy nem tudnak mindig őszinték lenni partnerükkel.

Könnyen lehet, hogy félre-félre kacsintgatnak, és ebből mi semmit nem veszünk észre. Lehetséges, hogy biztosak vagyunk benne, hogy párunk fülig szerelmes belénk, soha nem szeretne bennünket elhagyni, vagy megcsalni, mégis olyan fondorlatosan intézi a teendőit, hogy mindig legyen ideje egy kis flörtölésre a pénztáros lánnyal, vagy éppen a munkatársaival. Jó ha furcsa viselkedése még időben szemet szúr nekünk, hiszen így fel tudjuk ismerni a helyzetet, és talán megóvhatjuk magunkat egy hatalmas csalódástól.

A Szűz, és az Oroszlán sokszor elviselhetetlen egy párkapcsolatban

A szűz csillagjegyre is igaz, hogy rendkívül érzékeny, és érzelmes teremtmény, de vigyázni kell vele, hiszen képes addig zsarolni érzelmileg a társát míg viselkedése már elviselhetetlenné válik. Bármi történik, a szűz folyamatosan bűntudatot szeretne kelteni a párjában, és ehhez képes annyira kitekerni a mondatokat, hogy végül valóban ő jön ki ártatlannak. A Szűz jegyűek nagyon sokszor úgy kezelik a partnerüket, mintha az a saját tulajdona lenne, és csak az lenne a feladata, hogy őt körül rajongja, és csak vele foglalkozzon. Nagyon nehezen tudja elviselni, ha egy adott szituációban nem ő van a középpontban.

Ha oroszlán a csillagjegyed, akkor biztosan tapasztaltad már hogy mindig el tudod érni azt, amit szeretnél az adott helyzetben. Ennek azonban az az egyetlen oka, hogy rendkívül manipulatív személyiséged van, és sokszor sajnos attól sem hátrálsz meg, ha övön alul ütsz. Az oroszlán jegyűek rendkívül erős egyéniséggel rendelkeznek, legyen szó nőről, vagy férfiról. Képes pillanatok alatt a társuk lelkébe gázolni, egyetlen sértő mondattal is, és sokszor nem is gondolnak abba bele, hogy partnerükkel így mekkora fájdalmat képesek okozni. Az oroszlán csillagjegyűekre igaz, hogy konfliktus estén csak a saját igazát szajkózza, és azt addig képes erőltetni, amíg a párja el nem fogadja. Nehezen tud ezen a zsarnokoskodó viselkedésén változtatni, és sokszor nem is akar.