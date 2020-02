Az enyhe télhez, enyhe női trend társult

A tavalyi tél nem igazán mondható tipikusnak. Nem csak 2019 év végén, de 2020 elején sem mutatta ki a hideg hónap a foga fehérjét. Hóval is csak elvétve találkoztunk és az sem volt tartós. Sőt, több nap is előfordult amikor inkább éreztük úgy, hogy egy késői őszi napra ébredtünk, mintsem hogy a tél derekán járunk.

Ennek megfelelően pedig a külföldi és a belföldi női divat is megváltozott a korábbi évekhez képest.

Még pár évvel ezelőtt is jellemző volt, hogy télen a fehér, világos vagy baba kék és rózsaszín színvilággal találkozhattunk, ez most teljesen megváltozott. Bár néhol még fellelhetőek a hidegre, a télre és a havazásra utaló motívumok és apróbb szín behatások, ezek jellemzően már a sötétebb és barnás, őszies vonallal keveredve fordulnak elő. Nem csoda, ha a nők az idei télen inkább hordanak sötét színű kabátot, hosszú csizmát és még a vastagabb nadrágok helyett még szoknyákkal is találkozunk.

Hódítanak az őszi női cipők

Annak ellenére, hogy még nem köszöntött be a tavasz, úgy érezhetjük, hogy egy végtelen őszbe csöppentünk bele tavaly, amiből nem igazán akarunk ki kecmeregni. A hó azonban még mindig várat magára – már ha egyáltalán lesz még az év elején. Így a nagy téli csizmák és bundák továbbra is a szekrények és gardróbok mélyén pihennek majd. Azonban a talaj menti fagyok azért nem engedik meg, hogy topánkában induljunk útnak korán reggel.

Noha térdig érő hóra egyelőre esélyünk sincs, az esős, latyakos időjárásban butaság lenne alacsony szárú cipőt húzni. Bár még mindig sokan választják a szélesebb magas sarkú cipőket, a barnás, sötét sárgás vagy fekete bakancsok és rövidebb szárú csizmák is népszerűek. Sokan választják a bundás változatokat és hozzá illő sötétebb farmerrel vagy szoknyával hordják őket.

Nem kell hát tartanunk attól, hogy a sokáig tartó ősz magával hozza az őszi trendeket és kicsit háttérbe szorítja a télen megszokott színvilágot. Nyugodtan öltözzünk azért melegebben mint a nyár végi ősszel szokás, de a színekkel és a különböző ruhákkal, kiegészítőkkel bátran játszadozhatunk, hogy igazán trendi, enyhe téli szetteket állítsunk össze magunknak.