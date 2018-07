Az egészséges életmód legfontosabb szabályai

Ha eleged van a mostani életmódoddal és szeretnél sokkal egészségesebb, mégis finom ételeket fogyasztani, akkor már csak egy kis elhatározás kérdése, az egészséges életmód. Az egészséges életmódtól cseppet nem kell megijedni, egyáltalán nem csak saláta evésről szól, illetve koplalásról.

Ha valamilyen ismerősöd most váltott életmódot és azt látod, hogy nem fogyaszt elegendő tápanyagban gazdag élelmiszert, akkor ő nem egészségesen étkezik, sőt, inkább egészségtelenül, melynek rengeteg káros következménye lehet. Megmutatom most az egészséges táplálkozás alapszabályait.

Sokszor enni kevesebbet

Az egészséges életmódnak az a lényege, hogy jó ételeket eszünk, naponta többször, mint amihez egyébként sokan hozzá vagyunk szokva. Jobba esetben az ember napi háromszor fogyaszt ételt, de ebben a rohanó világban egyre többször elmaradnak az étkezések, mert „nincs rá idő”. Az egészséges életmód nem a koplalásról szól, hiszen a koplalást, az egész anyagcserénket teljesen felborítja. Az első szabály pedig ezen alapul, fogyasszunk naponta legalább öt alkalommal vitaminban és tápanyagban gazdag, egészséges ételt, sok gyümölccsel, zöldséggel. Így hogy körülbelül 3 óránként eszünk, nem leszünk farkas éhesek, gyomrunk sem fog folyamatosan korogni és nem is leszünk annyira éhesek, hogy egy hatalmas tál ételt lapátoljunk be.

Készüljünk előre, dobozoljunk, készítsünk saját ételeket

Manapság már nagyon nehéz eldönteni egy boltban kapható ételről, hogy az valóban egészséges-e vagy csak menő „FITT” feliratokat tettek rá a csomagolásra. Minden szempontból sokkal biztonságosabb, ha otthon, saját magunknak főzünk, hiszen abban aztán tényleg tudjuk, hogy mi van! Készüljünk előre, írjunk egy menütervet, melybe az összes étkezés szerepeljen és 1-2 napra nyugodtan főzzünk meg minden előre és tegyük dobozba, melyet akárhova el tudunk magunkkal vinni.

Ne rettegjünk az ételektől

Az, hogy valaki retteg az ételtől és erős bűntudata lesz, ha valami „rossz” ételt eszik, nagyon rossz dolog. Az étkezést élvezni kell, ezért alap dolog, hogy sose rettegjünk attól, hogy most jót eszünk vagy nem. A Rossz szokásaink is szépen lassan alakultak ki és ez az étkezésünkre is igaz. Szoktassuk fokozatosan hozzá az egészséges élelmiszerekhez magunkat és adjunk időt, hogy megszeressük őket.