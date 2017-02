2016. december 15. 12:55.

A téli klíma mindenkit megvisel, hiszen az utóbbi években egyre kevesebb a gyönyörű hóesés, így marad a rendkívüli hideg, a rövid nappalok, és a csatakos utak, no és persze a magas fűtésszámla.

Napjainkra már többféle elérhető árú megoldás kínálkozik a zimankós hónapok átvészelésére, de akármelyiket is választjuk, kisebb, vagy nagyobb összeggel mindenképpen megnöveli egy háztartás kiadásait. Nézzük, mivel tudunk spórolni!

A szakaszos fűtés árnyai

Sokszor találkozhatunk azzal a megoldással az otthonokban, hogy napközben, amikor mindenki dolgozik vagy iskolában van, alacsonyabbra veszik a benti hőmérsékletet, majd amikor a család hazatért, akár 10-15 fokkal is megemelik, hogy kevesebb fűtésszámlát kelljen fizetniük a nappali leállítás által. Ezzel azonban hagyják szinte teljesen kihűlni a lakást, és azzal már nem számolnak, hogy akármilyen berendezéssel is próbálják átvészelni ezt az időszakot, a felfűtés mindig nagyobb energiafelhasználást kíván, mint a szinten tartás. Különösen érdemes ezt figyelembe venni akkor, ha lakásunk, házunk szigetelése jól megoldott, és a hőveszteség egyébként sem sok.

A párás levegő áldásai

Egy viszonylag alacsonyabb hőmérsékleten is kellemesebben fogjuk érezni magunkat, ha eléggé párás a levegő. Ezt az aranyszabályt szem előtt tartva könnyen csalhatunk: a fűtőtest mellett elhelyezett tálka enyhén sós vízzel megtelítve sokat fog javítani komfortérzetünkön a téli hónapokban is, így a hidegebb klíma elviselhetőbbé válik. Körülbeül 40-60%-os páratartalom már ideálisnak számít hőérzetünk és egészségünk szempontjából is.

A rendszeres szellőztetés segítő keze

A fűtési szezon alatt, amikor kint repkednek a mínuszok, nem szívesen nyitunk ablakokat, ajtókat még egy fél órára sem, mert a kellemetlen időjárás pillanatok alatt képes átjárni otthonunkat. Viszont nagyon fontos ezekben a hetekben is rendszeresen szellőztetni az egész lakást, ám hogy ne hűljön ki a meleg családi fészek, a legjobb módszer szerint naponta kétszer 3-5 percre nyissuk ki az ablakokat. Így a lakás levegője teljesen kicserélődhet, de nem érezzük utána úgy, mint amikor nyáron egy klímaberendezést túl hidegre állítunk, hogy hűs legyen odabent. Ezalatt a szellőztetés pár perce alatt természetesen a fűtést is leállíthatjuk, majd a művelet befejezését követően újra beindíthatjuk szerkezeteinket.

Süss fel nap!

A téli hónapokban is előfordul, hogy egész nap verőfényes napsütés borítja el a természetet, még akkor is, ha egyébként kemény hidegek uralkodnak. Ezeket az órákat érdemes kihasználni, és a függönyöket elhúzni, hogy minél nagyobb felületen melegíthessen a nap; néhányszor pár óra is busásan megtérül majd! Éjszakára azonban inkább húzzuk el a vastag függönyöket, és engedjük le a redőnyöket, mert ezzel is tudjuk szigetelni az ablakokat. Ha nem nevelünk szobanövényt, és kedvencünk sincs, akkor még könnyebb dolgunk van, mert ilyen esetben ezt megtehetjük azokon a napokon is, amikor a napsugarak elkerülnek minket.