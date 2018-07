Arcápolás férfiaknak

Ha az arcbőr megfelelő ápolásáról van szó, a legtöbbünknek kimondottan női arcbőr jut eszünkbe. Szerencsére néhány férfi azért valamennyire tudja, hogy mit hogy kell, vagy, hogy kéne csinálni az arcbőrével kapcsolatban, de azért nem beszélnek túl sokat a témáról. De ettől függetlenül a tény még tény marad: ugyanúgy, mint a hölgyeknek, a férfiaknak is szüksége van a napi arctisztításra és a hidratálásra egyaránt.

Arcápoló termékek külön férfiaknak?

A nagyobb kozmetikum márkák már kezdik a férfi arcbőrre szánt termékeket is a piacra dobni, Azonban sokszor az a baj, hogy a férfiak még kevésbé néz utána annak, hogy mi jó igazából az arcbőrének. Szeretnek első ránézésre, csomagolás alapján dönteni, pedig az erős férfi illat még irritációt is okozhat, főleg a borotválkozás okozta irritáció, pattanások, zsíros, vagy netán túl száraz bőr esetén. Pedig jó lenne tudnia minden férfinak, hogy az ápolt, szép arcbőr nem csak a nőknél jelent előnyt.

Ha tehát többet szeretnének kihozni magukból a férfiak, akkor illene a maszkulin csomagolások mögé nézni és alaposan elolvasni, hogy melyik termék pontosan mit is tartalmaz. Sokszor felteszi az ember magának a kérdést, hogy vajon a férfiak bőre mennyiben tér el a női arcbőrtől?

Természetesen némi élettani különbségek vannak a két bőr között, például itt van ugye a szakáll növekedés, illetve a férfiak bőrének az alsó rétege kicsit vastagabb és nagyobb zsírsejteket és verejtékmirigyeket is tartalmaz. Ezek viszont semennyire nem befolyásolja alapvetően a bőrápolási igényeket. Sajnos a férfiaknak szánt termékek többsége bőr irritációt okoz, ennek az az oka, hogy tartalmaznak mentolt, borsmentát, eukaliptuszt, kámfort és sok esetben sajnos alkoholt is.

Azonban ezek az irritációk hátrányt jelenteken a bőr egészsége szempontjából. Ezek ugyanis pirosságot, gyulladást tudnak előidézni, az arcbőr könnyen lesz túl zsíros, vagy épp ellenkezőleg, túl száraz.

Az, hogy igazából milyen arcápoló termékekre lenne szükségük a férfiaknak, nem nehéz kérdés. Leszámítva a borotválkozást, ugyanazok a termékek használhatók a férfiak bőrén is, mint a nőknél. Reggel és este alapos arcmosás, lehetőleg illatmentes arclemosóval. A borotválkozásnál használt termékek is legyenek irritáló hatóanyagtól mentesek és válassz olyan borotválkozó zselét, mely megnyugtatja és védi a bőrt. A férfiak sem feledkezhetnek meg a hidratálásról és a fényvédelemről sem, ezért minden nap használjanak olyan arckrémet, melyben található fényvédő is, mely megvédi a bőrünket a káros UV- sugárzástól.