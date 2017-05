Amit a hangyákról és a hangyairtásról tudni kell

2017. május 14. 14:33.

A hangyákat sokan nem tartják kifejezetten kártékony rovaroknak, holott ezek a kistermetű és gyakran hártyás szárnnyal rendelkező állatok, amelyek alig 1-2 milliméterre nőnek meg, sokszor nagyobb kárt tudnak okozni, mint a nagyobb termetű rovarok.

A hangyák többségéről tudni kell, hogy emberekre ártalmatlanok, hovatovább erőteljesen társasági lények, ezáltal kisebb-nagyobb családokban, úgynevezett bolyokban élnek, méghozzá szigorú hierarchiában. A hímek és a nőstények rendszerint szárnyas hangyák, míg a dolgozók tökéletlen ivarszerű nőstények, akik nem rendelkeznek szárnyakkal, ellenben van fullánkjuk és hangyasavat termelő mirigyük is.

A hazánkban előforduló hangyafajokról

Magyarországon összesen négy fő hangyafajjal találkozhatunk, melyek többsége a szabadban fordul elő. A leggyakoribb a fekete kerti hangya, mely érdekes, hogy csak az Egyesült Királyságban őshonos faj. Szívesen bukkan fel épületekben, célja többnyire ártalmatlan, mindössze táplálékot szeretne magának és a bolynak. Gyakori típus még a fáraóhangya, amely mivel a Trópusokról származik, ezért főként fűtött épületekben, kórházakban és többemeletes házakban fordul elő gyakran, akárcsak az argentin hangya, aki szintén szereti a magas hőmérsékletet. Ezen felül találhatunk még üvegházi hangyát is, aki imádja a nedves helyeket, és főként a csövek körüli résekben fordul elő gyakran.

Miért olyan fontos a hangyairtás?

A hangyák irtását sokan nem veszik elég komolyan, és nem is értik, miért kell bántani ezeket az apró teremtményeket, pedig csak bele kell gondolni: a hangyák nagyon könnyen eljutnak bárhonnan a konyhába, az élelmiszert előállító helyekre, és mivel ez történet a csatornán, a kutyaürüléken, és akár beteg emberek által eldobott zsebkendőkön át is, lábaikon pedig könnyen megragadnak a baktériumok, ezáltal messzire tudják vinni a fertőzéseket. Ezzel pedig nemcsak ételeket és élelmiszereket fertőzhetnek meg, hanem kórházakban például steril kötszereket vagy felszereléseket is, melyeket újra fertőtleníteni kell, vagy ha ez nem valósulhat meg, akkor kidobni. A hangyák megjelenése ugyanis hiába tűnik ártalmatlannak, nem tudhatjuk, hogy honnan érkeztek, illetve milyen fertőzéseket hoztak magukkal. Márpedig a hangyák számára vonzó szinte bármilyen élelmiszer, ezáltal sok esetben a közegészségügyi hatóság komplett élelmiszergyártó vállalatokat zárhat be vagy büntethet meg, ha nem engedik, hogy hangyák járkáljanak az élelmiszer közelében.

Így irthatjuk ki a hangyákat

A hangyák kiirtásának többféle módszere ismert és elfogadott. Az egyik legáltalánosabb és leghatásosabb a fizikai megoldás, aminek során egy speciális porszívó segítségével a szakember szó szerint felszippantja a dolgozókat. Hátránya, hogy fáradtságos és hosszan tartó munka, miközben a siker nem garantált, hiszen a bolynak lehetnek más élelem forrásai. Ebből következik egy másik fizikai módszer is, aminek során felszámolásra kerül a komplett hangyaboly. Ez egy nagyon gyors alternatíva, aminek a sikeressége garantáltabb, mint a dolgozók elpusztítása, hiszen így kompletten megszűnik a probléma fő forrása. Nagy hátránya azonban, hogy a hangyák olyan használati tárgyba is beköltözhetnek, amit sajnálunk kidobni, így ilyenkor ez a módszer nem alkalmazhat. Sőt mi több, érdemes felkészülni arra, hogy a bolyt védelmező hangyák ilyenkor nagyon agresszívak, és csípnek, amelyek fájdalmasak tudnak lenni.

Persze vannak különféle kémiai módszerek is, amelyek a hangyairtáshoz felhasználhatók. Ilyen többek között a porozás, aminek során egy speciális port szórunk a boly közelébe, amely távol tartja a hangyákat. Ezen felül alkalmazható még a mérgezett csalétek is, aminek során a dolgozók útvonalának közelébe helyezünk speciális, mérgezett csalétkeket, melyeket a hangyák behordják a bolyba, ami bár hosszú ideig is eltarthat, de ha a királynő is eszik belőle, a kolónia garantáltan kipusztul. Az egyik leghatásosabb kémiai hangyairtás ugyanakkor a gélezés. Ez is egyfajta mérgezett csalétek, amelyben pluszban speciális csalogató anyag található, ami odavonzza a hangyákat, akik ezáltal gyorsan megeszik, illetve behordják a bolyba, ahol a királynővel és a lárvával is megetetik, ezáltal az egész boly belülről emészti fel magát. Bár kell hozzá legalább 3-4 hét, azonban a hatás garantált, noha gyakran vagy ismételni kell, vagy kiegészíteni például porozással.

Az elhangzottakon kívül a hangyairtás permetezéssel is megtörténhet, amit minden esetben csak szakember végezhet a dolgozók vonulási útvonalain. Ez egy nagyon egyszerű és nagyon gyors módszer, ellenben önmagában szinte soha nem elég, hiszen ezzel kizárólag a dolgozók kerülnek kiiktatásra, a királynő és a kikelő egyedek azonban életben maradnak.

Támogató: eurokartevoirtas.hu