Amikor összemérte erejét a Google és a Bing fordítója az emberi aggyal

Még 2014-ben mérte össze erejét a két online fordító motor koronázatlan királya a Google és a Bing. Bár mindkét eszköz teljesen ingyenes, mégsem ajánlatos üzleti célra használni a mai napig sem, hiszen számtalan alkalommal találkozhattunk már félrefordított szlogenekkel, reklám kampányokkal vagy éppen termék csomagolás leírással.

Ezt pedig egy minőségi vállalkozás nem engedheti meg magának. Bár 2014 óta mindkét cég óriási fejlődésen esett át, érdekes megnézni, hogy néhány évvel ezelőtt melyik fordító, hogyan volt képes különböző szövegeket, szavakat és szövegkörnyezeteket értelmezni és lefordítani. A magyar nyelv ugyanis egyik fordító kedvencei közé sem tartozik annak összetettsége és bonyolultsága miatt.

A tesztelést független tesztelők végezték, akik különálló mondatokat készítettek, amelyek több kategóriában is képesek voltak felmérni a fordító motorok tudását. Ezeket aztán különböző nyelveken is lefuttatták, hogy egy relatív pontos eredményt kaphassanak. A fordításokat egy négyes skálán értékelték, ahol a nullás volt a leggyengébb és a négyes a legmagasabb elérhető pontszám egy-egy témakörben.

A nullás pont eléréséhez olyan hibákat kellett vétenie a fordítónak mint a szavak eltévesztése, súlyos nyelvtani hibák és az értelmezhetetlen mondat összetétel. A négyes minősítést pedig közel kellett állnia az emberi szövegfordítás minőségéhez – bár nyilván, néhány stilisztikai és összefüggésbeli hiba még belefért a pontrendszerbe.

A végeredmény természetesen igazolta, hogy egyik fordító sem ért fel az emberi fordítások minőségéhez, hiszen a maximálisan elérhető, 200 pontot, amit az emberi fordítás elért, a legtöbb gépi fordítás még csak meg sem közelítette. A legjobban teljesítő szekció is csak 120 pontot tudott felmutatni. Azonban érdekes, hogy a két fordító motor közül a Google tűnt sokkal használhatóbbnak. Bár a Google diadalmaskodott a gépek csatájában, összességében kijelenthetjük, hogy a gépek akkor sem és most sem képesek helyettesíteni a szakképzett, anyanyelvi szinten is beszélő szakfordítók munkáját semmilyen nyelvterületen!