A technikai fejlődés segíti vagy hátráltatja a könyvelőket?

„A jövő elérkezett” – halljuk mindenhonnan. A legtöbben pedig már saját bőrünkön is tapasztaljuk. Még néhány évvel ezelőtt is megvoltunk óriás kijelzős, fotózni tudó és zenét lejátszó okostelefonok nélkül, ma már meg sem tudnánk lenni nélkülük.

Korábban a kapcsolattartáshoz elég volt a postai levél és a vezetékes telefon is, ma már élő videóhívásokat és internetes chateléseket is indíthatunk. A technika vívmányai a gazdaság minden egyes szektorában éreztetik, rohanó fejlődésüknek hatását. Az utóbbi években pedig egyre több emberi erővel végzendő feladattól vették át a feladatot, hogy ezzel is megkönnyítsék az életünket.

A mesterséges intelligencia kora azonban a küszöbön áll, így előfordulhat, hogy néhány évtized múlva nem csak a fizikai munkásoknak, hanem a programozóknak, könyvelőknek, tanároknak vagy éppen az íróknak is búcsút kell inteniük eddigi munkájuknak. A technikai fejlődés ugyanis akár kezelhetetlenné is válhat és átveheti az irányítást felettünk, ha nem vigyázunk. Szerencsére azonban egyelőre ez még csak egy klisés sci-fi mozifilm forgatókönyve és a jelenlegi okos készülékek és a hozzájuk írt alkalmazások és programok inkább csak segítik a munkánkat.

A könyvelők is álmélkodnak az elmúlt évek óriási technikai változásain

Akárcsak más területeken, úgy a pénzügyi szférában is egyre inkább teret hódít a digitalizáció. Ezért egyesek már a saját szakmájukat kezdik félteni. Mivel egy könyvelő alapvető feladata a bizonylatok törvény szerinti rögzítése és ezek meghatározott bevallása, úgy érzik, a mai automatizált rendszerek ezt már képesek most is megtenni helyettük. Mivel sok esetben leírható a feladatuk különböző logikai rendszerek és feltételek szabályaival. Így pedig, hogy a mai számítógépek már képesek felismerni és azonosítani a számokat, betűket és ezeket értelmezni is, könnyűszerrel helyettesíthetik az alapvető könyvelési feladatokat is.

Így a modern technika képes már az adatrögzítésre, számla feldolgozásra és a megfelelő forrásokból származó aktualizálásra, frissítésre, hogy mindig naprakész maradhasson. Ilyen rendszerek már ma is léteznek, hiszen több számlázó program és ingyenesen is használható online weboldal segíti a kezdő, kis tőkével rendelkező vállalkozásokat, hogy könyvelő nélkül üzemelhessenek. Azonban ezt a fejlődést nem ellenségként kell fogadni, hanem a könyvelői-ügyfél bizalmi kapcsolat fontos elemeként. Még hosszú időn át ugyanis nem lesz képes a technika egy megbízható és szorgalmas mérlegképes könyvelő feladatait teljes mértékben átvenni!

