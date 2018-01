A Szopornyica tünetei és kezelése

Ez a vírusos megbetegedés különösen gyakran fordul elő vadászgörények és fiatal kutyák esetében (megelőzése). Sajnos sokszor a felnőtt kutyákban maradandó károsodást okoz, de sok esetben végzetes kimenetelű. Nagyon gyorsan terjed, így a mi állatunk is hamar elkaphatja más kutyáktól.

A kórokozó a fertőzött állat testváladékával terjed. Ha állatot tartunk nagyon fontos, hogy viselkedését mindig megfigyeljük, hiszen nekünk kell észrevenni azt, ha valamilyen betegsége és fájdalma van.

Pár napos lappangási idő után hirtelen a tünetek elkezdenek súlyosbodni. Felnőtt vagy idősebb kutyák esetén hőemelkedés, míg fiatalabb egyedeknél magas láz is jelentkezhet, illetve kedvtelenség, levertség, étvágytalanság. Jellemző még a hurutos orr-és szemfolyás, akár a gennyes orrfolyás is előfordul. Sokszor az állatnak erős hasmenése is van és a legtöbb esetben hányás is kíséri a betegséget. Vadászgörények esetén a betegség lefolyása ennél is gyorsabb és súlyosabb. Náluk a lappangási idő csupán pár óra, ezután jelentkeznek az erős idegrendszeri tünetek. Sajnos ebben a betegségben igen sok vadászgörény pusztul el.

A Szopornyica kezelése, megelőzése

Ahogy a többi betegségre, erre is igaz az a mondás, hogy sokkal egyszerűbb megelőzni, mint kezelni. Kölyökkutyánkat olyan 2-3 hónapos koruk után célszerű állatorvosi rendelőbe elvinni, hogy beadassuk neki a szopornyica elleni védőoltást. Kéthetes időközzel kombinált védőoltással kétszer beoltva már kialakul számára egy védelem, melyet későbbi oltásokkal szépen szinten lehet tartani. Ha azonban a betegségben már szenved az állatunk, akkor haladéktalanul állatorvoshoz kell fordulni, akinek pontosan el kell mondani kedvencünk tüneteit.

A betegség diagnózisát egyáltalán nem egyszerű felállítani. Az állatnak a lázát csillapítani kell, illetve fontos az antibiotikumos kezelés a másodlagos fertőzések kezelésére is. Ennél a betegségnél keringést támogató gyógyszereket is javasolni szoktak az állatorvosok. A közelünkben lévő Háziállat patikában meg tudjuk vásárolni a vényköteles, vagy akár vény nélkül kapható gyógyszereket is kedvencünk részére, ahol sok hasznos tanáccsal el is látnak, hogy minél előbb meggyógyuljon az állatunk.