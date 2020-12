A számítógéphez jó szék is kell

Amikor hosszú órákat töltünk el a számítógép előtt, akkor gyakran felmerül a rossz testtartás problémája. Ahhoz, hogy hosszútávon ne szenvedjük meg ennek a következményeit, időben kell cselekednünk.

A gamer székről az emberek azt hihetik, hogy csak a játékfüggőknek való, pedig ez nem igaz. Tény, hogy a gamerek tényleg órákat, vagy inkább napokat is el tudnak tölteni egy adott játék előtt, azonban ezt mindig kényelmesen teszik. Ha nem akarjuk, hogy akarjuk, hogy a hátfájás, vagy más problémák megtaláljanak minket, akkor mi is inkább a minőséget választjuk.

A jó szék megtartja a hátunkat és a nyakunkat is. Érdemes a lábfejünket is megemelni, ehhez használhatjuk a szék lábtartóját, vagy készíthetünk egy sámlit magunknak. Ezután arra is figyelni kell, hogy a fejünk és a képernyő nagyjából egy síkba legyen, hogy ne kelljen folyamatosan lefelé, esetleg felfelé vagy oldalra nézni.

Ellenkező esetben a nyakcsigolya bánja, és még az alvással is problémáink lesznek.

Távolságok és fény

Ezután gondolni kell arra is, hogy milyen messze esik a számítógép és a billentyűzet. Nem érdemes laptopot használni, mivel így közelebb kell húznunk magunkhoz, azonban ez a látásunkat befolyásolhatja. Ha messzebb toljuk, akkor a billentyűzetet nem fogjuk elérni. Az a legjobb, ha asztali gépen dolgozunk, vagy beszerzünk a laptop mellé egy különálló billentyűzetet.

A jó gamer szék deréktámasszal, fejtámasszal és kartámasszal is szolgál. Nem csak a játékokhoz, hanem íráshoz, Home Officehoz is élhetünk vele. Érdemes legalább egyszer kipróbálni az előnyét, mert utána biztosan nem akarunk a hagyományos székekben ülni. Persze, ehhez az is kell, hogy mindig megfelelő mennyiségű fény legyen körülöttünk.

Soha ne üljünk az ablakkal szembe, inkább engedjük, hogy hátulról érjen minket a fény. A késői órákban mindig kapcsoljunk lámpát, ne hagyjuk, hogy a szemünk rovására menjen a munka. Egy jó gamer szék 70.000 Ft-nál kezdődik, azonban mindenféleképpen megéri a befektetés. Fizessük ki egyszer, majd élvezzük a hosszútávú előnyeit.