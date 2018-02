A szalagparketta előnyei és szerkezeti felépítése

A parketta választás nem egyszerű dolog, hiszen úgy kell választani, hogy az évek múlva is megfelelő legyen számunkra. Ne csak szép, de jó minőségű, strapabíró parkettát válasszunk, mely biztosan nem fog pár hónap után tönkremenni. Rengeteg fajta létezik, melyek közül ki tudjuk választani azt, mely számunkra a legmegfelelőbb.

A szalagparketta például egy rétegelt fa parketta, mely általában 3 rétegből áll. A felső egy réteg mindig valami minőségi, nemes fából készül, míg a két alsó réteghez elég egy kevésbé igényes faanyagot használniuk. Sokan kedvelik ezt a fajta parkettát, hiszen szinte minden fa mintázatában kérhető, legyen szó dióról, bükkről, kőrisről, tölgyről, vagy akár bambuszról. Átlagos élettartama körülbelül 20-30 év is lehet, a felső tömör rétegnek köszönhetően az elhasználódás után némi csiszolással és lakozással szépen fel lehet újítani.

A három réteg egymásra merőleges irányba kerül elhelyezésre, ennek köszönhetően pedig szépen eloszlik a feszültség így a szalagparketta tovább marad stabilabb és kevésbé vetemedik, meg mint mondjuk egy tömör fa parketta.

Hogyan válasszunk parkettát?

Parketta vásárlásánál mindig ügyelni kell arra, hogy a színeket megfelelően kiválasszuk. A világos színek hamar nagyobbá tudják varázsolni a helyiséget, a sötétebb parketta pedig kisebbé teszi a hatást. De ha például maga a szoba eleve sötétebb, melyet világosabbá szeretnénk tenni, akkor az lehet a legjobb megoldás, ha egy világos színű padlót választunk, hiszen a világos szín szépen vissza tudja verni a fényt, ennek köszönhetően az egész szoba sokkal világosabb lesz.

A világos színek közben nyugalmas, tisztaságot tükröznek, színes falakkal kombinálva pedig elérhetünk egy különleges, szolid hatást is. A sötét padló tökéletesen kombinálható a világos színekkel. Azonban ügyeljünk arra, hogy a túl sok sötét szín komor és barátságtalan hatást tud eredményezni, ezért élénkíthetjük a belső teret néhány élénk színű tartozékkal és kiegészítővel. A szalagparketta középső rétegére felragasszák a koptató nemes fa réteget, mely történhet úgy, hogy egy szalagparketta lapra, de akár egyben is képesek ráragasztani a réteget, de akár készülhet 2-3 sorban is. Minél több soros a szalagparkettánk, annál intenzívebb és feltűnőbb mintát fogunk elérni vele.