2016. szeptember 17. 15:28.

A vendéglátásról van, akinek az állandó pörgés, és az emberszeretet, van, akinek a finomabbnál-finomabb ételek, a jó borok, és az otthonos hangulató éttermek, hotelek jutnak eszébe.

Egy biztos: egy nem mindennapi szakmáról van szó, amelyre születni kell. Legyen szó akár a tulajdonosról, akár alkalmazottról, van, amiben mindannyian egyetértenek: mégpedig abban, hogy feltétlenül száz százalékos odaadást, és a szakma alapos ismeretét igényli. Mi lehet a titok?

Porondon a vendég igényei

A szakma legjobbjai egybehangzóan állítják, hogy akár egy hotelről, egy étteremről, wellness szállodáról, vagy szórakozóhelyről legyen is szó, az egyik legfontosabb a vendég szemszögéből a vendéglátós állandó jelenléte. Ez az egyik olyan alapelv, amelyen semmi esetre sem szabad “spórolni”, ugyanis azonnal rontja a vendéglátó egység hírnevét. Ez jelenti egyrészt azt, hogy folyamatosan a vendég rendelkezésére kell állni, másrészt pedig azt is magában foglalja, hogy minden olyan igényt, amelyet megígért, ki kell szolgálnia.

A vendéglátás az a hivatás, amelyben nem engedheti meg magának sem tulajdonos, sem alkalmazott azt a luxust, hogy a vendégnek adott esetben hátat fordít. Sőt, mi több, azokon a napokon, amelyek mások számára a pihenést, a szabadságot jelentik – például ünnepnapokon, hétvégéken -, egy vendéglátósnak a legaktívabb munkaórákat jelenti. Természetesen ők is emberből vannak, akiknek életét sokszor tarkítja egy-egy rosszabb nap – vagy nehezebb vendég -, mégis fontos íratlan előírás, hogy ezt a vendégeknek ne adják át. Emiatt ehhez a hivatáshoz fegyelmezettségre és elkötelezettségre van szükség.

Pincér vagy pszichológus?!

Minden jó vendéglátós ismérve a jó emberismeret. Majdnem annyira jó emberismerőnek kell lenni, mint egy pszichológusnak. Azonban ebben az esetben egy olyan képességről van szó, amelyet nem tanul, hanem vele születik. A tapasztalat természetesen sokat tud segíteni, némi rutinnal szolgálhat, azonban minden egyes ember másmilyen bánásmódot igényel.

Egy étteremben, egy hotelben, szórakozóhelyen mindig akadnak nehéz vendégek, ami természetes velejárója a hivatásnak, és ezekben a krízishelyzetekben elengedhetetlen, hogy a vendéglátós ösztönösen felismerje, mit szabad tennie és mondania a nehezebb vendéggel szemben, és mit nem. Ez a munkakör tehát ennélfogva kiemelkedő empatikus képességet, rengeteg türelmet, és alkalmazkodóképességet igényel, valamint a felismerés képességét, hogy adott esetben egy-egy kritika, vagy viselkedés nem az ő személyüknek szól.

Az igazság mindig kifizetődő!

Hogy a vendég szívesen betér-e egy vendéglátó egységbe, sok esetben függ a megfelelő reklámtól. Legyen szó étteremről, panzióról, vagy egy kalandparkról. Azonban az, hogy szívesen vissza is tér-e, már attól függ, hogy azt kapta-e, amit a reklámok alapján várt. Így tehát mindenképpen érdemes azt adni, amit ígérünk, és fordítva: azt ígérnünk, amit adni tudunk, mert az elégedett vendégnél jobb reklám természetesen nincs.

A vendéglátós és a vendég számára is a legideálisabb állapot az, amikor egymásra találnak, ennek pedig egyik alapvető feltétele, hogy előzetesen is azt mutatjuk, amit képesek vagyunk nyújtani. Ha ugyanis vendégünk csalódottan távozik, nem fog habozni rossz hírét vinni a helynek, ami pedig hosszú távon jelentős forgalomcsökkenést fog eredményezni. A hitelesség tehát kulcsszó, főként azért, mert ilyen helyekre az emberek többsége azért jár, mert ez idő alatt szeretne feltöltődni, kikapcsolódni, pihenni egy kicsit, így az elvárások is magasak.