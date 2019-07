A párkapcsolati konfliktusok kezelése

A félreértések, sorozatos vitatkozások nem csak a kapcsolat végét jelenthetik, de a két ember között könnyen gyűlöletet is szíthatnak. Sokan nem tudják megfelelően kezelni a stresszes hétköznapokat és a felmerülő vitákat. Személyiség problémák is felmerülhetnek, hiszen míg az egyik fél konfliktus kerülő is lehet, addig a másiknak lételeme lehet a veszekedés.

Sajnos ezek a tulajdonságok a párkapcsot elején nem derülnek ki, hiszen ilyenkor mindenki igyekszik a legjobb énjét mutatni. A kezdeti fellángolás alábbhagyásakor viszont párhuzamosan megjelenik mindkét fél valódi egyénisége. A vitás kérdések felmerülésekor sokan nem tudják megfelelően kezelni a helyzetet, extrémebb esetekben akár a kapcsolat kihűlésére is gondolnak ilyen esetekben (mi ilyenkor a megoldás?).

Természetesen senki sem szereti, ha személyes támadások érik vagy állandó kritika éri őket, ezeket a lelkileg bántalmazó kapcsolatokat azonban nem szabad összekeverni a hétköznapi problémákkal. A konfliktusok kezelésének megtanulása pedig mindenki számára kötelező, a párjukkal képesnek kell lenniük felnőtt módjára, nyíltan beszélgetni vitás kérdésekről. Az ilyen esetekben csak a nyílt kommunikáció és türelem segíthet mindkét félen.

Létezik azonban a vitáknál is rosszabb reakció mely nem más, mint maga a némaság. Az ilyen kapcsolatok végén szoktak a felek értetlenül állni, hogy nem értik miért lett vége kapcsolatuknak, hiszen nem is veszekedtek. Ez a konfliktus kerülő hallgatás sokkalta mérgezőbb, mint a nyílt veszekedés, hisz sok esetben a felek nem is tudnak egymás problémáiról így esélyük sincs a változtatásra. A belülről mardosó harag sokkalta hamarabb képes megölni egy kapcsolatot, mint egy nyíltan érzelmeket kimutató kapcsolat. Hogyan kezeljék tehát a konfliktusokat?

Kezelési útmutatók

Először is tisztában kell lenni azzal a ténnyel, hogy a viták kialakulása normális a kapcsolatokban, a kezeletlen konfliktus a nem normális. Vitatkozni is meg kell tanulni egy kapcsolat során, ha ezt mindkét fél megtanulja, nem csak személyes szabadságot érik el, de a mindennapi életben használható konfliktuskezelés is fejlődhet. A konfliktus kezeléséhez szükséges az önismeret, a partner felé őszinteség és nyitottság. Lássuk mi ennek a menete. Először az egyik fél meghallgatja a másikat, ilyenkor a másik félnek tilos megszólalnia és arcokat vágnia. Majd ha végig hallgatta, akkor felteszi a tisztázó kérdéseket, mely után kifejti saját nézőpontját.

Ilyenkor ugyanúgy megilleti a hallgatás és a figyelem. Ezzel a megoldással mindketten elégedettek lehetnek, hiszen megkapják a figyelmet és hallgatást mely sokszor hiányzik a kapcsolatokból. A vitapartnereknek érdemes átgondolni, hogy mi fontos számukra, koncentrálni, hogy valóban a probléma legyen a beszélgetés középpontja. Továbbá érdemes átgondolni a másik fél szemszögéből is a problémát, hiszen így könnyebben megértheti a másik miért dühös, csalódott vagy szomorú. A beszélgetés során érdemes odafigyelni, hogy minden információval ellássa partnerét, egy hiányzó láncszem is további probléma forrása lehet. A kommunikációra való készség csodákat tud tenni még egy kihaló félben lévő kapcsolatnál is.