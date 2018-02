A nyomdák szerepe a könyvkiadásban

Sokan álmodoznak saját könyvről és régóta dédelgetett kéziratuk publikálásáról. A sok évvel ezelőtt még csak álomnak tűnő könyvkiadás azonban a nyomdaipar fejlődésével ma már elérhető közelségbe került a lakosság számára is.

Ma már nem szükséges külön szerződnünk könyvkiadó nagy vállalatokkal, hiszen több kisebb cég kínál, akár ingyenesen elérhető szolgáltatást is, a könyv eladásból származó bevételek egy részéért cserébe.

A könyvkiadás mára már külön üzletággá nőtte ki magát, hiszen akár kezdő írók és első könyves publicisták is lehetőséget kaphattak a nyomdák által, hogy kiadványaik megjelenhessenek. Az íróknak csupán a tartalmat kell biztosítaniuk, majd külön szakember elvégzi a lektorálást, tördelést és szerkesztést, valamint a nyomdai formába való átalakítást, így nagy terhet levéve az írók válláról. A könyvborítókat a szerző elképzelései alapján, ma már külön grafikus csapat készíti, a könyv tartalma és stílusa jegyében.

Könyvnyomtatás mesterfokon

A könyvkiadás tehát a XXI században akár önköltségen is megvalósítható de akár különböző könyvkiadók segítő keze alatt is elérhető. A könyv méretétől és borítójától és anyagától függően az árak széles skálán mozoghatnak, hiszen egy fekete-fehér, csak szöveget tartalmazó zsebkönyv sokkal kedvezőbb áron kihozható mint egy színes, fényes papírra nyomott természetfotókat tartalmazó nagy méretű kiadvány.

A könyv terjedelme, méretszáma, szabványmérete is mind ráhatással van a gyártási technológiára és gyártási időre. Választhatunk puhafedelű és kemény borítású könyv közül, akár fóliázott változatban, amellyel még egyedibbé tehetjük kiadványunkat. A lapméretek tekintetében is széles a skála: A5, F5, A4, A6 vagy B5 formátumokban is megjelenhetünk. A darabszámok ma már a 100.000 darabos kiadványok esetén sem okoznak gondot és az expressz nyomtatással néhány napon belül kézhez is vehetjük első kiadásunkat.