A merevedési zavarok hátterében olykor pszichológiai okok állnak

Az esetek 10-20 százalékában pszichológiai tényezők felelősek a merevedési zavarok kialakulásáért – tette közzé a WebMD.

Gyakran a mögöttes fizikai ok mellett állnak ezek a tényezők és bizonyos esetekben gyermekkori bántalmazásból vagy szexuális traumából erednek.

A leggyakrabban azonban nem a múltban kell keresni az okokat, hanem a jelenben. A merevedési zavarok hátterében a nem fizikai okok között a leggyakoribb a stressz. Ez lehet a munkával, pénzzel kapcsolatos vagy a párkapcsolati, házassági problémák eredménye is.

A párkapcsolati problémák sem maradhatnak a hálószobán kívül, így érdemes ezeket feltérképezni és lehetőség szerint megoldást keresni rájuk.

A szorongás is lehet a merevedési zavarok oka, főleg akkor, amikor a férfi már megtapasztalta ezeket a tüneteket. Ilyenkor túlzott aggódás következhet be, hogy a probléma újra meg fog történni. Ezt hívják teljesítményszorongásnak, ami a szexuális kudarctól való félelemhez vezethet, ami egyenes út a merevedési zavarokhoz.

A bűntudat is szerepet játszhat a kialakulásban, amikor a férfi azt érzi, hogy nem tudja kielégíteni a partnerét. Gyakori ok továbbá a depresszió, ami fizikailag és pszichésen is befolyásolja az embert. Ez még akkor is okozhat ilyen tüneteket, ha a férfi teljesen jól érzi magát a szexuális helyzetekben. Ilyenkor a betegség kezelésére használt antidepresszánsok mellékhatása állhat a háttérben.

Ok lehet továbbá az alacsony önbecsülés, ami ok-okozati viszonyban is állhat a merevedés problémáival, de lehet attól teljesen független is. Mint ahogy a szexuális vágy elvesztése is szerepet játszhat ebben, ez lehet életkori következmény, vagy akár bizonyos gyógyszerek mellékhatása is, de ugyanúgy okozhatják párkapcsolati problémák.

Egy-egy alkalom még nem ok az aggodalomra, amikor azonban a merevedési zavarok már állandósulnak, akkor érdemes szakemberhez fordulni. Ha a háttérben pszichológiai okok állnak, akkor az orvosi kezeléssel egyidőben terápiára is szükség lehet a gyógyulásért.