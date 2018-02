A legtöbbet használt digitális mérlegek jellemzői

A súlymérésre, mára már számos eszközt használhatunk, hiszen rengeteg mérleg fajta létezik. A digitális mérleg fénykorát éli, hiszen a hagyományos mérlegek kezdenek teljesen eltűnni a piacról. A digitális mérleg hatalmas előnye, hogy nagyon könnyű használni, általában kisebb helyet foglal lakásunkban, mint egy hagyományos, analóg mérleg és sokan megbízhatóbbnak is tartják.

Ezek a digitális mérlegek azonban sokszor többet tudnak, mint amiket az ember elképzel róluk, ezért bemutatjuk a 3 legismertebb és legtöbbet használt mérlegek főbb tulajdonságait és jellemzőit.

Mérlegek melyeket a legtöbbet használunk

A jól ismert személymérleget senkinek nem kell bemutatnom valószínűleg, hiszen majdnem minden otthonban megtalálható. A digitális személymérlegek méréshatára 100 és 200 kilogramm között változik, mérési pontossága pedig 100 gramm. Egy egyszerű koppintással be tudjuk őket kapcsolni, nagy pontosságú mérőszenzorral működik. Könnyen és egyszerűen leolvasatóak a kiírt számok, ez pedig a nagyméretű LCD kijelzőnek köszönhető.

Sok digitális személymérleg képes a testzsír/testvíz kimutatására is és a memóriájában akár 10 ember adatait is tárolni tudja. Többek között életkornak, nemnek, magasságnak megfelelően optimalizálja a víz-zsír beállítását is.

A konyhamérlegről is elmondható hogy a legtöbb ember ismeri és napi rendszerességgel használja. Méréshatáruk 2000-6000 gramm között van és 1 grammos lépcsőkben jelzi ki a súlyt. Önkalibrálásra, tárázásra, automatikus kikapcsolásra képesek, ezek mellé pedig modern megjelenést kapunk, mely jól mutathat a konyhapulton. Két elterjedt változatot ismerünk, az egyik a sima asztali változat, a másik pedig mely fali és lehajtható. Egyes fali mérlegek még a pontos idő kimutatására és visszaszámlálásra is képesek.

A digitális babamérleg megkönnyíti az újdonsült anyuka életét, hiszen folyamatosan tudja ellenőrizni vele a csecsemője súlyát. 10 grammos lépésekbe képes mérni, egészen 20 kilogrammos a méréshatára. Ennek köszönhetően nem csak kiscsecsemő, de kisgyermek is mérhető rajta. A kisbabák mérését segíti egy műanyag tál, melybe a baba kényelmesen feküdhet, de ha nagyobb gyereket mérünk, akkor ez a tál levehető a mérlegről. Ezek a mérlegek arra is képesek, hogy egy izgő-mozgó kisbabát pontosan lemérjenek.