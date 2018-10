5 ok, amiért érdemes műanyag ablakot választani

A műanyag ablaknak számtalan előnye van a piacon fellelhető egyéb változatokkal szemben, ezért a hozzáértő szakemberek előszeretettel ajánlják és építik be lakásokba, társasházakba, irodai épületekbe, garázsokba, raktárakba és családi otthonokba is.

Az egyik legjobb tulajdonsága a rendkívüli hőszigetelés, amely egy nyílászáró választásánál rendkívül fontos tényező. A műanyag kialakítású változatok sokkal jobb szigetelést biztosítanak mint például a fa vagy az alumínium társaik.

A ma már három rétegű üvegezéssel kapható rendszerek, a passzív házakban is megtalálhatóak, hiszen rendkívül hatékonyan képesek ellátni feladatukat, és mindezt nagyon kedvező áron. Az ár-érték arányban utolérhetetlen műanyag nyílászárók magas energiamegtakarításra képesek és 20-30 %-kal kedvezőbb árfekvésűek a konkurenciánál. A hihetetlennek számító élettartamát a gyártók 30-50 évre becsülik modelltől függően, így valóban egy életre szóló döntés, hogy milyen ablakot építtetünk be.

Gazdaságos, egyszerű, strapabíró és újrahasznosítható is

A műanyag ablakokat nagyon egyszerű karbantartani, hiszen könnyen tisztíthatóak és ápolásuk is gyerekjáték. Ellentétben a fa anyagból készült modellekkel, amelyek állandó felületi gondozást igényelnek (lakkozás, festés, lazúrozás). A kiváló minőségű műanyag forma időtálló, hiszen belsejében acélmerevítések találhatóak. Mivel a műanyag típusú változatok rendkívül hosszú élettartamot garantálnak és prémium minőséget képviselnek, így az ingatlan értékét is jelentősen megemelik, így a műanyag nyílászáró, akár befektetésként is felfogható.

Ami még a műanyag ablakok mellett szól az az, hogy ezek az építési elemek 100%-ban újrahasznosíthatóak, így jelentősen kímélik a környezetünket. Ráadásul már maga a gyártási folyamat is energiát takarít meg, hiszen gyorsabban és költséghatékonyabban állíthatóak elő mint a más jellegű nyílászárók. A számtalan előnyük pedig igen népszerűvé tette az utóbbi években ezeket a csodálatos termékeket!