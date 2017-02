2016. július 31. 13:18.

A vadító nőiesség nemcsak a bulizós hétvégék kiváltsága, a szürkének tűnő hétköznapokba is csempészhetünk némi izgalmasságot. Apróbb-nagyobb kiegészítőkkel és némi praktikával tökéletessé tehetünk mindenféle stílust, legyen szó akár a klasszikus farmer-póló kombinációról, vagy kiskosztümös, üzleti megjelenésről. Nézzük, hogyan!

1. Tipp: Az ördög a részletekben rejlik

Természetesen nem arról van szó, hogy egy munkával terhelt hétköznapon is préseljük magunkat szűk, csillogó ruhákba, hatalmas ékszereket viseljünk, és mindezt megkoronázzuk egy tekintélyes méretű magassarkúval. A nőiesség nem ettől függ. Bátran öltsük magunkra kedvenc, kényelmesebb ruhadarabjainkat, akár munkába, akár valamilyen szabadidős programra készülünk, a lényeg, hogy öltözékünk szabása megfelelő legyen, és válasszuk melléjük a nőies kiegészítőket: egy matt, bronz színű karkötő, egy fényes fülbevaló, vagy akár egy sikkes, szélesebb öv tökéletessé teheti az összképet.

Figyeljünk oda, hogy választott ruhadarabjaink ne legyenek túl szűk- vagy akár túl bő szabásúak, mert ezzel könnyedén elronthatjuk az összképet, a legszebb kiegészítők ellenére is.

2. Tipp: Az alapdarab

Rendkívül divatossá vált mostanság az egyberuha, melyet találunk mind lenge, nyári változatban, és egészen szűk, szexibb, vagy éppen elegáns kivitelben is. Hétköznapokra is egyre többen viselik, hiszen általában nagyon kényelmes, könnyen kezelhető darabokról van szó, mindemellett pedig rendkívül nőies vonalvezetésüknek köszönhetően a férfi- és női szemeknek is élményt jelent, bármely stílusról legyen is szó. Ráadásul nagyon jól kombinálható egy-egy különleges táskával, kedvenc blézerünkkel, de ha zordabbra fordul az idő, akár kis dzsekivel is nagyon szexi hatást tudunk elérni.

3. Tipp: A cipők istene

Egyetlen nő ruhatárából sem hiányozhat a klasszikus fekete, magassarkú cipő. Szinte mindenféle öltözéket képes egy szempillantás alatt feldobni, és rendkívül nőies benyomást kelt. Viselhetjük farmerhez, koktélruhához, üzleti tárgyalásokra, családi eseményekre, de akár egy csajos délutánhoz és egy izgalmas randevúhoz is kiváló. A legfontosabb, hogy alapos kutatás után vásároljuk meg a számunkra legmegfelelőbbet, és az egyik elsődleges szempontunk a választásnál a kényelem legyen. Ez azért különösen nagy jelentőségű, hiszen univerzális darabot keresünk, és lényeges, hogy igazán jól érezzük magunkat benne – ettől fog a kedvencünkké válni.

+1. Tipp: Színekből ötös!

Mitől is válhat a harmónia teljessé? A jól megválasztott színektől! Nemcsak az a fontos, hogy a ruha szabása előnyös legyen, legalább ennyit számít az, hogy milyen színekben pompázunk. Természetesen ez nemcsak magukra a ruhadarabokra érvényes, fontos a harmónia a táskák, ékszerek, cipők, kalapok kiválasztásánál is. Érdemes felmérnünk, hogy mely színtípusba tartozunk (tavasz, nyár, ősz, vagy tél), mert ha ezzel tisztában vagyunk, akkor könnyen rálelhetünk a hajunk, szemünk, bőrünk színének szépségét kihangsúlyozó árnyalatokra. Innentől pedig már csak önmagunkat kell adnunk a csábító nőiesség bevetéséhez, akár leghétköznapibb szituációban is!